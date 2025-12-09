Край на мандата, начало на интригите! Радев отказа да си признае за партия

Президентът Румен Радев отново отказа да отговори ясно на въпрос дали ще създаде собствен политически проект след края на мандата си. Вместо да говори по същество, той опита да се измъкне театрално с репликата: „Ще го направя, когато най-малко го очаквате“. Така държавният глава за пореден път заложи на добре познатата си тактика – да шикалкави, да задържа напрежението и да не носи отговорност.

От години в публичното пространство циркулират съмнения, че Радев подготвя собствена партия, използвайки президентската институция като стартова площадка. Дори той самият добре знае, че любопитството вече е изчерпано, но продължава да хвърля трохи и да се преструва на политически мистик. За мнозина думите му звучат като поредния опит да остане в центъра на вниманието, без да поеме ясна позиция.

Румен Радев приближава края на втория си мандат, а Конституцията не му позволява да се кандидатира за трети. Това превръща времето му в институцията в последен шанс да използва властта за личен политически капитал. Вместо да говори за държавни приоритети или отговорност, той предпочита да оставя загадки, сякаш България е сцена за политически фокуси.

