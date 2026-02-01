Радев влезе в директен сблъсък с Кирил Петков за газа

„Несъстоятелни са твърденията на Кирил Петков, че на 8 юли 2022 г. е открил интерконектора между Гърция и България, тъй като към тази дата строителството на газовата връзка все още не беше завършило както в техническо, така и в документално отношение.“ Това се казва в официална позиция на прессекретариата на бившия президент Румен Радев по повод вчерашни изявления на съпредседателя на „Продължаваме промяната“ в социалните мрежи.

В позицията се подчертава още: „Газовият интерконектор между България и Гърция беше завършен от служебното правителство на Гълъб Донев и въведен в търговска експлоатация на 1 октомври 2022 г., като на церемонията в София присъстваха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и държавни и правителствени ръководители от региона.“

От екипа на Радев поставят под съмнение и аргументите на кабинета „Петков“ за прекратяването на доставките от Газпром: „Обясненията за прекъсването на договорните отношения с Газпром не дават отговор защо други държави членки на ЕС продължават и днес да получават доставки на природен газ по своите договори, за разлика от България.“

По темата за втечнения природен газ позицията е категорична: „Кирил Петков може и да е договорил 7 танкера с втечнен природен газ на изключително висока цена, но не и слотове за тяхното разтоварване нито в Гърция, нито в Турция. Това наложи служебното правителство на Гълъб Донев да осигури през есента на 2022 г. слот за разтоварването на един от тези танкери на терминал на Боташ.“

В позицията се посочва още: „670 000 мвтч от тази доставка и до днес продължава да се съхранява от Боташ на договорената от правителството на Кирил Петков цена от 363 лв/мвтч или 185,60 евро. Този газ е 6 пъти по-скъп от днешната цена от 32,30 евро/мвтч, абсолютно непродаваем и струва на Булгаргаз 243 милиона лева.“

От прессекретариата добавят: „Вместо да провокира скандал, доброто поведение изисква Кирил Петков да благодари на Боташ, че продължава да съхранява закупения от него скъп и непродаваем газ.“

И заключават: „Със своите твърдения политици от „Продължаваме промяната“ се опитват да конструират алтернативни причинно-следствени връзки между събитията от последните години и напълно се разминават с фактите.“

Скандалът избухна, след като Кирил Петков опроверга публично тезите на Радев за договора с Боташ и представи собствена хронология на събитията, в която заяви: „Успяхме да докажем, че можем без руски газ, без риск за българската индустрия“ и добави: „Когато премахнеш заложен страх на цяла държава, тя става по-свободна.“

