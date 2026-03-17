Анализатори: Радев влиза в изборите с балансирани листи и нова стратегия

„Листите на партията на Румен Радев са внимателно подбирани и добре балансирани. Има изтъкнати спортисти, негови приближени и хора с местно влияние“, заяви политологът Румяна Коларова в ефира на Нова телевизия, коментирайки участието на държавния глава в предстоящите парламентарни избори чрез проекта „Прогресивна България“. По думите й подборът на кандидатите показва търсене на силни позиции по места, като ключова роля ще играе подкрепата от местния бизнес и икономическите кръгове.

Тя подчерта, че в някои райони, като Варна, политическото противопоставяне ще бъде особено изострено. „Това е много особен избирателен район. Икономическите интереси са силни, а групировка, свързана с Румен Радев, е много силна там. Явно се търси конфронтация“, посочи Коларова. Според нея включването на различни фигури в листите на основните партии също е част от тази стратегия, като всяка формация се стреми да укрепи позициите си чрез местни влияния и ресурси.

Социологът Кольо Колев също акцентира върху проекта на Радев, като отбеляза, че до момента листите не съдържат компрометирани фигури. „Няма хора, извършили злодеяния, кандидатите изглеждат прилични“, заяви той и допълни, че присъствието на Петър Витанов в листите на Румен Радев е знак за ориентация към център-ляво. По думите му това е ясен политически сигнал за търсене на по-широка подкрепа в лявото пространство.

Колев коментира и други партии, като отбеляза, че включването на Татяна Дончева в листите на БСП показва опит за консолидация на левицата около Крум Зарков. Той обаче беше критичен към използването на популярни личности извън политиката. „Вкарването на спортисти в листите е експлоатация на имената им“, посочи социологът.

Политологът Милен Любенов също определи листата на „Прогресивна България“ като най-интересната до момента, като подчерта, че Радев разчита както на хора от своя президентски екип, така и на нови лица с експертен профил. Според него това съчетание цели да изгради доверие и да привлече по-широк кръг избиратели.

Любенов коментира и ситуацията в ГЕРБ, където по думите му се забелязва вътрешно напрежение. „Големите отсъстващи са кметовете. Борисов обяви, че Димитър Николов ще води листата в Бургас, но очевидно е отказал, а същото вероятно е направил и кметът на Стара Загора“, каза той. Според анализатора това може да е знак за вътрешен разлом, който ще стане по-видим по време на кампанията.

По думите му Владислав Горанов също е спорен избор за листите, тъй като може да мобилизира негативен вот, особено във Варна, където политическата конкуренция ще бъде изключително остра.

Политическата сцена навлиза в решаваща фаза преди предсрочните избори на 19 април, като подреждането на листите ясно очертава стратегиите на партиите. Основният сблъсък се очертава не само на национално ниво, но и в отделните региони, където местната подкрепа и икономическите интереси ще играят ключова роля за крайния резултат.

