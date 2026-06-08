Радев безкомпромисен! Драконовски мерки

Очаквам МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи, така че да започнат да се пресичат хулиганските прояви на пътя. Никаква милост към нарушителите, които застрашават здравето и живота на българските граждани. Трябва да започнем с драконовски мерки и аз ще ги очаквам към вас.

Това заяви премиерът Румен Радев преди срещата с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност, предаде NOVA.

Срещата се състои в сградата на Министерския съвет. На нея участват представители на министерствата на вътрешните работи, на регионалното развитие и благоустройството, на транспорта и съобщенията, както и представители на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. На срещата е поканен и кметът на Столичната община Васил Терзиев.

„Пътно-транспортната система е изключително сложна система. Знаем, че в България сме на първо или в челните места в ЕС по травматизъм или смъртност по нашите пътища. От години се полагат усилия да не заемаме тези челни места и засега тези усилия не отбелязват съществен напредък. По данни на СЗО загубите от катастрофите по пътищата възлизат на до 3% от БВП, но това са материалните загуби, а моралните човешки загуби нямат измерение“, посочи премиерът.

„Ние продължаваме да не можем да се справим с този сложен и важен проблем. Причините са комплексни и обхващат състоянието на пътищата, начина на обучение и придобиване на правоспособност, работата в общините и контролните органи, както и получаването на адекватни знания, възпитанието и дисциплината на всеки един от нас като участници в движението. Би трябвало на тази маса дори да бъдат представители на Министерството на образованието, защото културата на движението по пътищата се възпитава от най-ранна детска възраст“, каза Радев.

Министър-председателят изрази увереност, че МВР има информация за местата, на които се правят гонки и за лицата, които се занимават с това нещо. „Знам, че няма да отнеме много време да се направи картографиране на цялата страна, където джигити и хулигани тормозят всички останали граждани и застрашават живота и здравето им“, посочи Радев, като каза още, че очаква ефективни действия и цялата строгост на закона да бъде прилагана.

По думите му катастрофата на „Челопешко шосе“ е само още един случай, който завършва фатално. Той коментира, че има ежедневно стотици прояви на хулиганство на пътя, които остават неразкрити, недоказани и ненаказани.

Радев открои важността на навременното установяване и правораздаване, така че нарушителите да не се изплъзват от възмездие. Той заяви, че на срещата предстои да бъде уточнено с представителите на МВР как контролните органи да имат пълен и навременен достъп до камерите на общината.

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