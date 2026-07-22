Световен прецедент: Богаташите в Монако ни завиждат за българския паспорт

Българският паспорт вече не е просто парче хартия, с което пресичаме границите, а истинско златно клеймо в световната дипломация. Най-новото издание на престижната класация Henley Passport Index взриви международната общност, след като България се изкачи до историческото 11-о място в света. Документът, с който се легитимираме, се превърна в мощно оръжие за глобално пътуване, разбивайки скептицизма, че сме „втора ръка“ граждани в Европа.

Исторически скок: Изпреварихме Монако и се забихме веднага след Щатите

Резултатите от тазгодишното изследване сочат, че българите вече имат директен достъп до внушителните 178 дестинации по целия свят, без да се налага да чакат по гишета и да плащат за предварително издадени визи. С този резултат България заема 11-а позиция, която споделяме с южната ни съседка Румъния.

Истинският фурор обаче идва от факта, че българите се нареждат буквално на крачка от гражданите на Съединените американски щати и Исландия, които делят 10-ото място с безвизов достъп до 180 държави. Разликата от едва две дестинации показва невиждано досега изравняване на силите. Още по-скандалното за богаташите по света е, че България официално изпревари Меката на милионерите – Монако. Княжеството остана зад гърба ни на 12-о място с достъп до 177 държави.

Големият обрат: От дъното на класациите до върха

За да се разбере мащабът на този дипломатически триумф, трябва да се погледне назад във времето. Само за последната година страната ни отбеляза главозамайващ прогрес, изстрелвайки се с четири позиции нагоре – от 15-о място през 2025 г. директно в подножието на топ 10.

В дългосрочен план статистиката е още по-категорична и показва устойчив и агресивен възход:

През 2006 г. българският паспорт заемаше скромното 29-о място в света, а пътуванията ни бяха обвързани с тежки визови ограничения.

Днес държавата ни притежава един от най-влиятелните документи на планетата, базиран на официалните и строги данни на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA).

Кой диктува правилата на глобалната сцена?

Докато България празнува своя исторически успех, на самия връх на класацията се води титанична битка между азиатските тигри и европейските суперсили. Лидер в индекса остава Сингапур, чиито граждани пътуват напълно свободно до космическите 192 дестинации.

Веднага след него, на второ място със 188 деържави, се нареждат Япония, Южна Корея и Обединените арабски емирства, а челната тройка се затваря от Швеция със 187 безвизови зони. Веднага след тях е позиционирано ядрото на Европейския съюз в лицето на Франция, Германия, Италия, Испания, Белгия, Нидерландия и Гърция. България обаче вече е част от този елитен клуб, доказвайки че международната ни тежест расте с всяка изминала година.

