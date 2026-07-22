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Плаващият дворец на Тато става морски риф. Уникална атракция (СНИМКИ)

От борда на легендарния кораб "Атанас Димитров" Тодор Живков наблюдава откриването на Аспаруховия мост

Плаващият дворец на Тато става морски риф. Уникална атракция (СНИМКИ)
22 юли 26 | 14:15
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Мира Иванова

Бившият правителствен кораб „Атанас Димитров“ ще се превърне в най-големият технологичен изкуствен риф във България.

Очаква се плавателният съд да бъде потопен в края на 2027 година. Преди това той ще бъде оборудван със сензори за дигитален екологичен мониторинг в реално време.

БТА

Група варненци са се заели със задачата да потопят плавателния съд, за да се трансформира в атракция за водолазите в Черно море, предаде кореспондентът на БГНЕС във Варна.

За да не замърсява Черно море, корабът щателно се почиства.

БТА

Инициативата предвижда трансформацията на плавателния съд в първия по рода си в България подобен изкуствен риф, оборудван със сензори за дигитален екологичен мониторинг в реално време.

Така вместо да бъде нарязан на скрап, корабът "Атанас Димитров" ще получи нов живот под водата. В момента активно се търси най-подходящ морски район с необходимата дълбочина, който да отговаря на всички екологични и навигационни стандарти за безопасно позициониране на кораба и превръщането му в най-големия изкуствен риф, изграден от изведен от експлоатация плавателен съд в България, при операция за контролирано потапяне.

БТА

"Атанас Димитров" е един от най-интересните кораби в българската морска история. Макар официално да е пътнически моторен кораб, десетилетия наред той е известен като правителствения кораб на Народна република България – своеобразната "плаваща правителствена ложа" на Черно море.

Раждането на един престижен кораб

Корабът е построен през 1969 г. в Корабостроителния завод в Бургас по проект 547, серията 150-местни пътнически хидробуси от типа "Асен Йорданов". Проектът е разработен от Института по корабостроене във Варна, а серията включва още корабите "Асен Йорданов", "Янко Костов" и "Теохар Бакърджиев".

БТА

Дълъг е около 34 метра, широк 6,3 метра и може да превозва около 110–150 пътници според конфигурацията му. За времето си е един от най-представителните български пътнически кораби.

БТА

Защо става правителствен кораб?

Още след спускането си на вода корабът не е използван като обикновен туристически съд.

Той преминава към правителството и започва да обслужва най-висшето партийно и държавно ръководство. На неговия борд се провеждат:

  • официални приеми;

  • срещи с чуждестранни делегации;

  • разходки на държавни гости;

  • наблюдение на военноморски паради и големи обществени прояви.

Най-честият му пътник е Тодор Живков, който многократно използва кораба при посещенията си във Варна.

БТА

Ложата в морето

По онова време Варна е своеобразната лятна столица на социалистическа България.

Всяко лято тук се провеждат военноморски демонстрации, регати, международни прояви и официални посещения.

"Атанас Димитров" служи като плаваща VIP трибуна. Вместо държавното ръководство да наблюдава церемониите от брега, то се качва на кораба, който застава на най-добрата позиция в морето.

Един от най-известните моменти в неговата история е откриването на Аспаруховия мост. Именно от мостика на "Атанас Димитров" Тодор Живков и официалните гости наблюдават тържествената церемония.

След края на социализма

След политическите промени корабът постепенно губи представителните си функции.

Той преминава към активите на Параходство "Български морски флот", а по-късно започва да изпълнява далеч по-прозаични задачи:

  • туристически разходки край Варна;

  • учебна практика за моряци;

  • помощни плавания.

Вече няма лукса и статута отпреди, но остава едно от последните свидетелства за българското пътническо корабостроене от онези години.

Продажбата

През 2016 г. Министерството на транспорта обявява, че корабът ще бъде продаден.

Причината е проста - техническото му състояние е силно влошено, ремонтите биха стрували повече от стойността му, а сертификатите му отдавна са изтекли. В парламентарни документи по-късно се посочва, че към края на 2019 г. счетоводната му стойност вече е нулева, полезният му експлоатационен живот е изчерпан, а корабът стои на кей само с пазач.

Втори живот

Историята обаче не приключва със скрап. В края на 2025 г. корабът е придобит от инициативата ECO.BG, която си поставя амбициозната цел да го превърне в първия високотехнологичен изкуствен риф в българската акватория на Черно море. Преди потапянето от него се демонтират всички машини, горива и потенциално замърсяващи елементи, а след това трябва да бъде оборудван със сензори за мониторинг на морската среда. Потапянето е планирано като екологичен и туристически проект, който да създаде ново местообитание за морските организми и атракция за водолази.

Малко известен факт

"Атанас Димитров" е последният оцелял представител на правителствените пътнически кораби, използвани от висшето държавно ръководство през социалистическия период. Именно това го превръща не просто в стар плавателен съд, а в своеобразен плаващ музей на една епоха.

Снимки: БТА

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Автор Мира Иванова

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