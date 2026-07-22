Плаващият дворец на Тато става морски риф. Уникална атракция (СНИМКИ)

Бившият правителствен кораб „Атанас Димитров“ ще се превърне в най-големият технологичен изкуствен риф във България.

Очаква се плавателният съд да бъде потопен в края на 2027 година. Преди това той ще бъде оборудван със сензори за дигитален екологичен мониторинг в реално време.

БТА

Група варненци са се заели със задачата да потопят плавателния съд, за да се трансформира в атракция за водолазите в Черно море, предаде кореспондентът на БГНЕС във Варна.

За да не замърсява Черно море, корабът щателно се почиства.

БТА

Инициативата предвижда трансформацията на плавателния съд в първия по рода си в България подобен изкуствен риф, оборудван със сензори за дигитален екологичен мониторинг в реално време.

Така вместо да бъде нарязан на скрап, корабът "Атанас Димитров" ще получи нов живот под водата. В момента активно се търси най-подходящ морски район с необходимата дълбочина, който да отговаря на всички екологични и навигационни стандарти за безопасно позициониране на кораба и превръщането му в най-големия изкуствен риф, изграден от изведен от експлоатация плавателен съд в България, при операция за контролирано потапяне.

БТА

"Атанас Димитров" е един от най-интересните кораби в българската морска история. Макар официално да е пътнически моторен кораб, десетилетия наред той е известен като правителствения кораб на Народна република България – своеобразната "плаваща правителствена ложа" на Черно море.

Раждането на един престижен кораб

Корабът е построен през 1969 г. в Корабостроителния завод в Бургас по проект 547, серията 150-местни пътнически хидробуси от типа "Асен Йорданов". Проектът е разработен от Института по корабостроене във Варна, а серията включва още корабите "Асен Йорданов", "Янко Костов" и "Теохар Бакърджиев".

БТА

Дълъг е около 34 метра, широк 6,3 метра и може да превозва около 110–150 пътници според конфигурацията му. За времето си е един от най-представителните български пътнически кораби.

БТА

Защо става правителствен кораб?

Още след спускането си на вода корабът не е използван като обикновен туристически съд.

Той преминава към правителството и започва да обслужва най-висшето партийно и държавно ръководство. На неговия борд се провеждат:

официални приеми;

срещи с чуждестранни делегации;

разходки на държавни гости;

наблюдение на военноморски паради и големи обществени прояви.

Най-честият му пътник е Тодор Живков, който многократно използва кораба при посещенията си във Варна.

БТА

Ложата в морето

По онова време Варна е своеобразната лятна столица на социалистическа България.

Всяко лято тук се провеждат военноморски демонстрации, регати, международни прояви и официални посещения.

"Атанас Димитров" служи като плаваща VIP трибуна. Вместо държавното ръководство да наблюдава церемониите от брега, то се качва на кораба, който застава на най-добрата позиция в морето.

Един от най-известните моменти в неговата история е откриването на Аспаруховия мост. Именно от мостика на "Атанас Димитров" Тодор Живков и официалните гости наблюдават тържествената церемония.

След края на социализма

След политическите промени корабът постепенно губи представителните си функции.

Той преминава към активите на Параходство "Български морски флот", а по-късно започва да изпълнява далеч по-прозаични задачи:

туристически разходки край Варна;

учебна практика за моряци;

помощни плавания.

Вече няма лукса и статута отпреди, но остава едно от последните свидетелства за българското пътническо корабостроене от онези години.

Продажбата

През 2016 г. Министерството на транспорта обявява, че корабът ще бъде продаден.

Причината е проста - техническото му състояние е силно влошено, ремонтите биха стрували повече от стойността му, а сертификатите му отдавна са изтекли. В парламентарни документи по-късно се посочва, че към края на 2019 г. счетоводната му стойност вече е нулева, полезният му експлоатационен живот е изчерпан, а корабът стои на кей само с пазач.

Втори живот

Историята обаче не приключва със скрап. В края на 2025 г. корабът е придобит от инициативата ECO.BG, която си поставя амбициозната цел да го превърне в първия високотехнологичен изкуствен риф в българската акватория на Черно море. Преди потапянето от него се демонтират всички машини, горива и потенциално замърсяващи елементи, а след това трябва да бъде оборудван със сензори за мониторинг на морската среда. Потапянето е планирано като екологичен и туристически проект, който да създаде ново местообитание за морските организми и атракция за водолази.

Малко известен факт

"Атанас Димитров" е последният оцелял представител на правителствените пътнически кораби, използвани от висшето държавно ръководство през социалистическия период. Именно това го превръща не просто в стар плавателен съд, а в своеобразен плаващ музей на една епоха.

Снимки: БТА