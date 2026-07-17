Казаха колко са живите наследници на Левски

На 18 юли България отбелязва 189 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. В навечерието на годишнината потомката на Левски Христина Богданова коментира засиления интерес към личността му, както и новината за предстоящ AI филм, посветен на Апостола.

По думите ѝ технологиите сами по себе си не са проблем, стига да служат на историческата истина.

„Много ми е противоречиво възприятието за нещата. Историческото време се движи, днес има много технологии. Не е проблемът във формата, а в съдържанието. Важно е, когато говорим за националните си герои, да сме проверили достоверността. Могат да станат много бели, ако не сме внимателни“, каза Богданова в ефира на Bulgaria ON AIR.

„Да си наследник на Левски е огромна отговорност“

Христина Богданова разказа, че днес около 30 души са живите наследници на Васил Левски по линията на сестра му Яна.

„Безспорно това е огромен дар от съдбата. Но също така и огромна отговорност. Има значение как живеем, защото носим неговото име“, подчерта тя.

Все повече млади хора търсят историята на Апостола

По думите ѝ интересът към Левски непрекъснато расте. Ако преди години е била канена основно около годишнините, днес срещите с ученици и български общности се случват почти всеки месец, включително извън пределите на България.

„Имаме нужда от Левски, имаме нужда от неговата вяра и надежда. Той истински е вярвал в качествата и достойнството на българите“, каза тя.

Особено силно я впечатлява периодът, в който Левски е учител.

„Мечтаел е да учи в Русия, но вместо това е направил най-голямото – помогнал е да я има свободна България“, отбеляза Богданова.

Жертвата, която променя историята

Тя припомни и един от най-драматичните моменти от живота на Апостола – решението му да се отдаде изцяло на националноосвободителната кауза.

След като приема монашеството и символично отрязва дяконските си коси през 1864 г., Левски никога повече не се завръща в родния си дом, а срещите със семейството му остават редки.

Забравеният завет на Левски

Христина Богданова обърна внимание и на едно от най-важните послания на Апостола към хората, които управляват държавата.

„Когато вършим работа в интерес на обществото, ние играем с живота на милиони българи и трябва да подхождаме изключително внимателно“, припомни тя.

Според нея този завет често остава пренебрегван от хората, натоварени с управлението на страната.

„Вярвам обаче, че за много българи и днес смисълът на чистата и святата република е жив и те се стремят да живеят според тези ценности“, заключи потомката на Васил Левски.