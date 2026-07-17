МОСВ каза истината за сеизмичната активност в Пернишко

Според информация, съдържаща се в справка на Държавна агенция „Национална сигурност“, в района на язовир „Студена“ не е отчетено увеличение на сеизмичната активност през периода от октомври 2023 г. до март 2025 г. Това съобщи министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова по време на парламентарния контрол в Народното събрание.

Темата беше повдигната от народния представител Димо Дренчев от „Възраждане“, който отправи въпрос, свързан с дейността на кариери за добив на инертни материали в района на пернишкото село Студена.

Според Карамфилова анализите показват по-ниски нива на сеизмичност в сравнение с предходния наблюдаван период между 2022 и 2023 г. Данните са базирани на експертни оценки на департамент „Сеизмология и сеизмично инженерство“ към Българската академия на науките.

Министър Карамфилова поясни, че справката на ДАНС е изготвена след проверка по сигнал на инициативен комитет от жители на село Боснек, подаден през лятото на 2025 г. В сигнала се изразяват опасения, че наблюдаваните земни трусове в района на язовир „Студена“ могат да бъдат свързани с взривните дейности, извършвани в местните кариери. Извършените експертни анализи обаче не потвърждават подобна зависимост.