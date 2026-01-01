"Сребърна" погълна близо 3 млн. куб. м вода. Още трябват спешно
Защитените видове трябва да оцелеят
Следете всички новини, анализи и коментари за Мосв. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Защитените видове трябва да оцелеят
Темата беше повдигната от народния представител Димо Дренчев от „Възраждане“
Някои язовири са със 100% запълване
Заради очакваните интензивни валежи
От централата подчертават, че мярката на МОСВ е временна и засяга само котел №2, но предупреждават за риск при липса на резервна мощност
Министерството на околната среда с горещи данни
Днес речните нива в по-голямата част от речните басейни ще се понижават
Причината са проливните дъждове
Министерството на околната среда и водите изобличи бившия лидер на ПП
Лидерът на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало поиска създаването на национален борд по водите
Екоинспекцията разчита на тясното партньорство с местните жители и пряко си сътрудничи с тях, обяви ековедомството
Какво решиха депутатите след тричасовия дебат за безводишето
Указателното писмо е изпратено без да е настъпила промяна в нормативната уредба, вазмущават се архитектите
Някои от тях са 80% празни
МОСВ съобщи
Има ли порвод за притеснение
"Напоителни системи" не стига, че е държавно предприятие, но е и монополист
Предстои ново разглеждане на инвестиционно предложение
Съдовете за напитки задължително трябва да са от рециклирани материали
Служебният министър поискал помощ от вътрешния да извади на светло корупционните схеми