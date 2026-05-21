ТЕЦ "Бобов дол": Няма да пестим от сигурността, ще търсим най-бързото решение

Ръководството на ТЕЦ "Бобов дол" заяви, че наложената от МОСВ принудителна административна мярка за временно спиране на Енергиен котел №2 засяга само една конкретна мощност, но може да създаде проблем за енергийната сигурност при евентуална авария. От централата посочват в своя позиция до медиите, че котел 1 вече е изведен в планов ремонт до края на септември и със затварянето на котел 2 дружеството остава без резервна заместваща мощност при проблем със блок 3 до отмяната на мярката. В документа се подчертава, че Министерството на енергетиката разбира значимостта на централата и усилията за нейното обновяване.

От ТЕЦ "Бобов дол" посочват, че 70% от мощностите са рехабилитирани или са в края на етапа по рехабилитация и обновяване. Ръководството уверява, че ще бъде модернизиран и оставащият втори блок, като целта е централата да възстанови доверието на обществото и институциите. В позицията се казва още, че са направени "рекордно много инвестиции" за трансформацията на дружеството, а ключова цел за 2027 г. остава завършването на газовото трасе, въпреки забавянето заради форсмажорни обстоятелства през миналата година.

Централата заявява готовност да предложи на компетентните органи серия от мерки за отстраняване на причините, довели до принудителната административна мярка, за да бъде преодоляна ситуацията със спряната мощност в оптимален срок. Паралелно с това дружеството продължава програмата си за екологична модернизация, внедряване на природен газ и водород, както и развитие на фотоволтаичния си парк. Периодът на временно спиране на котел №2 ще бъде използван за детайлно техническо обследване и допълнителни подобрения, гарантиращи пълно екологично съответствие.

В позицията се подчертава, че ТЕЦ "Бобов дол" има важна роля за електрозахранването на София, за диверсифицирания енергиен микс на страната и за стабилността на мрежата при нарастващ дял на енергията от възобновяеми източници и нискоемисионни горива. От ръководството изтъкват, че основен приоритет остава едновременно запазването на прехраната на близо 1000 служители и техните семейства, както и енергийната сигурност и независимост на България.

Стандарт публикува пълната позиция на ТЕЦ „Бобов дол“:

Във връзка с наложената от МОСВ Принудителна административна мярка (ПАМ) за временно спиране на Енергиен котел №2

ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ТЕЦ „БОБОВ ДОЛ“

За нас - ръководството на ТЕЦ „БОБОВ ДОЛ“ ЕАД е важно, че Министерството на енергетиката разбира значимостта на ТЕЦ „Бобов дол“ и усилията, които полагаме. 70% от мощностите са рехабилитирани или в края на етапа по рехабилитация и обновяване. Ще обновим и оставащия втори блок, с което надяваме се - ще заслужим доверието на обществото и институциите.

Разбираме грижата за околната среда. Направели сме рекордно много инвестиции, за да трансформираме централата и това е въпрос на време да стане видимо за всички. За 2027 година ключова цел е завършване на газовото трасе. Форсмажорните обстоятелства от миналата година ни забавиха малко, но плановете ни остават същите. Не чакаме неволята Работим и се състезаваме с времето.

Държим да подчертаем, че наложената мярка е временна и касае единствено Енергиен котел №2.

В този момент обаче проблем за енергийната сигурност може да възникне, защото котел 1 е изведен в планов ремонт до края на м. септември. Това означва, че със затварянето на 2 блок централата остава без резервна заместваща мощност при авария на блок 3 до отмяна на ПАМ-а

ТЕЦ Бобов дол е важна централа за България, защото:

1. Осигурява основното електрозахранване на София и затварянето му крие сериозни рискове

2. Централата е част от енергийната сигурност и предвид световната енергийна криза е важно България да има диверсифициран енергиен микс, част от който са местните български въглищата

3. Централи като ТЕЦ „Бобов дол“ са много важна част от прехода към нисковъглеродна икономика, тъй като осигуряват необходимата стабилност на мрежата, захранвана от увеличения дял електроенергия, произведена от възобновяеми източници и нискоемисионни горива.

ТЕЦ Бобов дол има готовност да предложи серия от мерки за отстраняване на причините, довели до ПАМ на компетентните органи, за да бъде преодоляна ситуацията със затворената мощност за оптимално време.

Паралелно с това, централата продължава своята мащабна програма за екологична модернизация, внедряване на природен газ, водород и развитие на фотоволтаичния си парк. Периодът на временно спиране на този конкретен блок ще бъде използван от техническите екипи за детайлно обследване и допълнителни подобрения, гарантиращи пълно екологично съответствие. Основен приоритет остава запазването на прехраната на близо 1000 служители в централата и техните семейства и енергийната сигурност и независимост на България.

