Обрат на върха! Наш град диша във врата на София по заплати

Обрат на върха при градовете у вас. Варна вече диша във врата на София по класацията на заплатите в страната. Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за януари 2026 г. е 1 299 евро, за февруари – 1 290 евро, а за март – 1 321 евро. По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2026 г. – 1 304 евро, област Варна заема второ място в страната. Най-високо остава заплащането в столицата София, където средната заплата достига 1 915 евро. Това сочат данни на Териториалното статистическо бюро – Североизток, предава "Морето".

През първото тримесечие на тази година средната заплата във Варненско се увеличава с 3,7% спрямо четвъртото тримесечие на 2025 г. Най-висок ръст е отчетен в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 25,4%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 18,5% и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 15,8%.

На годишна база – спрямо първото тримесечие на 2025 г., средното месечно възнаграждение нараства с 14,0%. Най-значително е увеличението отново в секторите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и „Професионални дейности и научни изследвания“.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 14,7%, а в частния сектор – с 13,7%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са:

– „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 2 428 евро;

– „Професионални дейности и научни изследвания“ – 1 918 евро;

– „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 865 евро.

Най-нископлатените сектори са:

– „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 895 евро;

– „Други дейности“ – 963 евро;

– „Строителство“ – 976 евро.

