Ето ги най-високите заплати в Европа и трагичното място на България

Нови данни на Евростат очертават ясна картина за това какво получават европейците, когато се вземат предвид данъците и социалните осигуровки.

Люксембург е лидер по нетна заплата. Средната нетна почасова заплата в херцогството достига 49.7 евро, което поставя страната на първо място в Европа. Следват Исландия с 47 евро, Норвегия с 45.8 евро и Дания с 44.7 евро. Това са държави с високи данъци, но и с високи доходи, които компенсират разходите за живот.

Най-ниските заплати неизненадващо са в Източна Европа. На дъното на класацията попадат Латвия и Румъния с по 12.9 евро на час, а България е последна с 10.5 евро.

Въпреки това Източна Европа показва впечатляваща динамика. Между 2021 и 2025 г. България отчита най-голям ръст на нетните заплати в ЕС - увеличение от 69.4%. В Полша ръстът е 66%, а в Румъния - с 61.3%. Значителни увеличения има и в Хърватия, Литва и Унгария.

В същото време някои от богатите държави отчитат минимален растеж. В Норвегия увеличението е едва 5.5%, в Швеция - 6.1%, а в Италия - 10.6%. Германия, Франция и Испания също остават под средното за ЕС ниво от 20%.

Общите разходи за труд включват не само заплатите, но и социалните осигуровки и други допълнителни плащания. Отново в Люксембург се оказва, че те са най-високи - работодателите там плащат около 57 евро на час. Това е с 5 евро повече от Дания и с почти 10 евро повече от Нидерландия.

В другия край на класацията е България, която остава с най-ниски разходи за труд - около 12 евро на час, последвана от Унгария с малко над 15 евро. На ниво ЕС разходите за труд са се увеличили с 4.1%, а в Еврозоната - с 3.8%. Най-големи увеличения са отчетени в България (13.1%), Хърватия (11.6%) и Словения (9.3%). Малта е единствената държава, в която разходите намаляват - с 0.5%, допълват Euronews.

