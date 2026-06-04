Нечувана гавра със смъртта на Любен Дилов!

Бившият съдия и политик Методи Лалов предизвика бурни реакции в социалните мрежи с публикация по повод кончината на Любен Дилов-син. Вместо традиционно съболезнование, той отправи изключително остри думи към починалия писател и депутат.

„Не познавах лично Любен Дилов-син. Вероятно защото познавах отвратителното му политическо поведение и лакейството му на мутрата Борисов, поради което не бих позволил да бъде в моето обкръжение”, написа Лалов.

Той продължи с още по-категорична оценка:

„За мен този човек беше мръсник и съм казвал това и приживе.”

В публикацията си Лалов посочва, че единствено Бог може да отсъди и да прости човешките грехове.

„Господ знае най-добре. И той може да опрощава грехове. От мен прошка не може да очаква”, завършва коментара си бившият магистрат.

Думите му бързо предизвикаха множество реакции в социалните мрежи, като част от потребителите подкрепиха откровената му позиция, а други я определиха като неуместна предвид момента и обстоятелствата около смъртта на Дилов.

Любен Дилов-син почина на 61-годишна възраст, а новината предизвика вълна от съболезнования от общественици, политици, журналисти и представители на културните среди.

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