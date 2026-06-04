Общество

Нечувана гавра със смъртта на Любен Дилов!

Ето от кого идват гнусните думи

Нечувана гавра със смъртта на Любен Дилов!
04 юни 26 | 16:43
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Стандарт Новини

Бившият съдия и политик Методи Лалов предизвика бурни реакции в социалните мрежи с публикация по повод кончината на Любен Дилов-син. Вместо традиционно съболезнование, той отправи изключително остри думи към починалия писател и депутат.

„Не познавах лично Любен Дилов-син. Вероятно защото познавах отвратителното му политическо поведение и лакейството му на мутрата Борисов, поради което не бих позволил да бъде в моето обкръжение”, написа Лалов.

Той продължи с още по-категорична оценка:

„За мен този човек беше мръсник и съм казвал това и приживе.”

В публикацията си Лалов посочва, че единствено Бог може да отсъди и да прости човешките грехове.

„Господ знае най-добре. И той може да опрощава грехове. От мен прошка не може да очаква”, завършва коментара си бившият магистрат.

Думите му бързо предизвикаха множество реакции в социалните мрежи, като част от потребителите подкрепиха откровената му позиция, а други я определиха като неуместна предвид момента и обстоятелствата около смъртта на Дилов.

Любен Дилов-син почина на 61-годишна възраст, а новината предизвика вълна от съболезнования от общественици, политици, журналисти и представители на културните среди.

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Автор Стандарт Новини

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5 Коментара
Ердухан
преди 19 часа

Не на място, но правилно и съвсем вярно е казал човека.

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Мия
преди 19 часа

Прав сте, че не е това момента за подобен коментар. Но всеки си има мнение. Покойният, чета, че го възвхваляват хора от неговото тесто. Приспособенци, които във всяко време откриват най-топлите местенце за себе си.

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Внимание отравят милиони с отровна БИРА, ОТровни безалкохолни,боза ,ХЛЯБ
преди 18 часа

ВНИМАНИЕ СНИМАНИЯ ДО ДИЛОВ Е ЗОБЕН С НОВИ СПЕЦ НАРКОТИЦИ ЗА ЛИКВИДАЦИЯ НА ЦЕЛИ НАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БИВШАТА ОСМАНСКА ИМПЕРИЯ . ДА Се направят внимателни подробни тестове.

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Хах
преди 17 часа

Любен Дилов-син няма да отиде в Рая - баща му няма да го пусне там. Горкия му баща, колко ли пъти се е обърнал в гроба като му е гледал изстъпленията... Любен Дилов-син вероятно завинаги ще се рее между двата свята щото никой не го иска. Срам беше за България!

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Дони
преди 2 часа

Любен Дилов,светла му памет, никога не е бил срам за България,но ти и такива,като теб сте наистина срам за България..

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