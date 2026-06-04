Казваме последно сбогом на Любен Дилов

В петък следобед ще се състои поклонението пред писателя, журналиста, политика, продуцента, сценариста и телевизионния водещ Любен Дилов-син.

Той почина във вторник, на 61-годишна възраст, след масивен инфаркт.

На 30 април Дилов-син пропусна първото заседание на новия парламент заради получен инфаркт, докато е в Италия.

"Последно сбогом" ще бъде казано в столичния храм „Св. София“.

„Умираме по малко със смъртта на всеки свой близък. Ще изпратим нашия баща, дядо и приятел, неповторимия и непрежалим Любен Дилов-син, на 5 юни от 15:00 ч. в храм „Св. София“, съобщиха от семейството, предаде bTV.

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