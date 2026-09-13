Казваме последно сбогом на Любен Дилов
Той почина във вторник, на 61-годишна възраст, след масивен инфаркт
Следете всички новини, анализи и коментари за Последно Сбогом. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Той почина във вторник, на 61-годишна възраст, след масивен инфаркт
Той е починал вследствие на внезапна чернодробна недостатъчност
Огромни множества от хора отново се събират пред Бъкингамсикя дворец
Невероятно талантлив учен и прекрасен човек. Това са думите, които колегите на доц. Пламен Сидеров не престават да изричат. Човекът, който създаде пок...
Десетки дойдоха в зала "Света София" на парламента, за да си вземат последно сбогом с председателя на 38-ото Народно събрание и бивш вътрешен министър...
София. Стотици близки, приятели, актьори, почитатели, депутати и журналисти изпратиха в последния му път кинорежисьора Рангел Вълчанов. Поклонението с...