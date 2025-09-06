Хиляди се събраха в Милано. Последно сбогом с Армани (Снимки)

Хиляди се събраха в Милано за последно сбогом с Джорджо Армани, чието тяло е изложено в погребална капела в Театро „Армани“ – емблематично място, символизиращо близката връзка между модния дизайнер и столицата на Ломбардия.

Тялото на модния дизайнер, починал в четвъртък на 91-годишна възраст, е изложено в ковчег от светло дърво, украсен с букет от бели рози, преди погребението, насрочено за понеделник.

Впечатляващи венци от рози бяха поставени на входа на залата, където се намира ковчегът, в края на коридор с колони от необработен бетон, пишат световните агенции, цитирани от БТА.

Сътрудници и анонимни лица се събраха сутринта, за да отдадат последна почит, близо до седалището на компанията „Армани" в бивш индустриален квартал на Милано, преди да стиснат ръката на неговия партньор Лео дел’Орко.

Според италианския вестник Corriere della Sera Армани е починал вследствие на внезапна чернодробна недостатъчност, провокирана от пневмония, което наложило да бъде хоспитализиран през юни.

На преден план, облечени в тъмни костюми и с черни очила, стотици служители на групата дойдоха да подпишат книгите за съболезнования.

„Той беше невероятен човек и остави дълбока следа в нас. Беше пример, строг, понякога груб, но много човечен“, каза Силвия Албонети, продавачка в съседния шоурум на Emporio Armani Homme.

Погребалната капела ще бъде отворена днес, събота и неделя. Театро „Армани“ е бивша фабрика за шоколад на „Нестле“, преобразувана през 2001 г. от японския архитект Тадао Андо в седалище на групата и място за модните ѝ ревюта.

