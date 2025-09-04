7 малко известни неща за Армани

Надали има човек, който да не е чувал името и бранда "Армани" или да не разпознава известното лого. Наричан от италианската преса Re Giorgio (крал Джорджо), той беше най-големият жив и действащ дизайнер в Италия, с пълен контрол върху марката, която носи името му.

Армани превърна сдържаната елегантност в начин на живот и изгради модна империя на стойност над 10 милиарда долара: над 600 магазина, седем индустриални хъба и над 9000 служители. Освен дрехи и аксесоари, марката предлага парфюми, козметика, мебели, книги, цветя и дори шоколад. Армани притежаваше ресторанти, барове, клубове и баскетболния отбор EA7 Emporio Armani Milan. Той промени модата с прочутото мъжко сако без подплата, съчетано с обикновена тениска, а костюмите му се превърнаха в задължителен елемент от гардероба на успешния мъж и символ на нова ера за жените, които работят, през 80-те години, пишат Momichetata.com

И освен че беше вегетарианец, не пиеше алкохол и се появяваше, облечен предимно в черно, ето какво друго може би не знаете него.

Мечтае за медицина

Дизайнерът сподели това покрай кризата с коронавируса, по време на която направи няколко големи дарения на болници в най-засегнатите райони на Италия, а вместо нови колекции започна да шие защитни облекла за хората на първа линия в борбата с пандемията.

Той е следвал медицина три години и дори е работил в болница. По-късно този опит му помага да създава "анатомично правилни" дрехи – удобни, леки и близки до тялото. Отказва се от лекарската професия, след като отбива военната си служба.

Създава марката на 40

Дотогава Армани работи като декоратор на витрини, както и като дизайнер на модна къща Cerruti. Създава няколко самостоятелни колекции, преди да реши да направи собствен бранд с подкрепата на своя партньор Серджо Галеоти.

За да стартира Giorgio Armani през 1975 г., продава своя Volkswagen Beetle и инвестира средствата като начален капитал. Първата колекция под бранда Giorgio Armani постига голям успех и най-вече необходимите продажби, за да продължи живота на марката.

Модният крал на Италия

Легендарен работохолик, Армани е проектирал униформи за полицейските сили, за таксиметровите шофьори в Милано, за стюардеси, спортни и олимпийски отбори. Дори е проектирал корицата на евангелие за папата.

Жената и костюмът

През 80-те години именно той въвежда дамския костюм с панталон като символ на независимата и успешна жена – революционна идея за времето си. А появата на Джулия Робъртс на наградите „Златен глобус“ в мъжки костюм Armani, когато получава статуетка за ролята си в „Стоманени магнолии“, е един от знаковите моменти в кариерата на Джорджо Армани.

Първи спира да наема твърде слаби модели

През 2006-а Армани става първият дизайнер, който решава да не наема твърде слаби за ревютата си и заявява, че жените трябва да имат нормално тегло и форми и най-вече – здравословен вид. Опитва се да ангажира и останалите си колеги в борбата срещу анорексията, призовавайки да спрат да работят с момичета с тегло под нормата.

Първи излъчва ревю онлайн

В края на последната Седмицата модата в Милано дизайнерът, който трябваше официално да я закрие, реши да проведе ревюто си пред празна зала и да го излъчи онлайн . Нещо, което в момента се превърна в единствен начин на големите брандове да представят колекциите си.

Но Армани всъщност прави първия си live stream още през 2007 г., независимо че за мнозина това е твърде рисково, най-вече защото моделите му бързо могат да бъдат копирани. Въпреки това решава да го направи и отново да бъде различен от останалите.

Двете големи загуби

Има две големи загуби, които бележат живота му. Първата е, когато неговият партньор и в живота, и в бизнеса Серджо Галеоти умира от СПИН през 1985 година. "Каквото съм направил в работата си, е направено за Серджо. А Серджо правеше всичко за мен ", споделя Армани. Десет години след като си казва последно сбогом с Галеоти, губи и брат си.

„Естествено не славата е тази, която ме теглеше по този път. Не бяха и парите – парите не могат да купят елегантност.“

