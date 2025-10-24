Голяма новина от Европарламента за смяната на часа

Депутатите в Европейския парламент изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа след дебат в институцията.

Инициативата е от 2019 година, когато по предложение на Европейската комисия беше започната законодателна процедура да останем на едно часово време целогодишно.

Действията на Комисията идват след допитване до 4,6 милиона европейски граждани, от които 84% гласуваха в полза на премахването на смяната на часа.

Основната пречка остава Съветът на Европейския съюз, който все още не е излязъл с обща позиция. Евродепутатите се очаква да отправят запитване до Съвета да очертае главните пречки за това.

Тази неделя преминаваме към астрономическото часово време и в 04:00 часа часовниците се връщат с един час назад.

