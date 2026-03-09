Експерт каза истината за Ормузкия проток

„Ормузкият проток в момента е виртуално затворен. Иранските власти не позволяват преминаването на кораби, свързани със САЩ, Израел и част от Европа. Въпреки че иранците декларират, че протокът не е изцяло затворен, те разполагат с пълна информация за собствеността на капитала, регистрацията и посредниците, независимо под какъв флаг плава даден съд”. Това заяви капитан далечно плаване Христо Папукчиев в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Той обясни, че иранските служби идентифицират целите си чрез принадлежността на капитала, а не само чрез флага, тъй като много малко търговски кораби плават под американски флаг.

Според кап. Папукчиев основната пречка в момента не е физическа, а застрахователна. „Застрахователните премии по военен риск се вдигнаха с над 1000%. Лондонското лоби на застрахователите анулира военния риск и наложи допълнителни условия, които блокираха транзита. В момента са блокирани около 250 танкера, 200 контейнеровоза и над 150 кораба за насипни товари”, посочи той.

Експертът съобщи, че от началото на ескалацията са атакувани 10 кораба в района, като са загинали 7 членове на екипажи. Един съд е бил ударен дори в кораборемонтен док в Бахрейн.

Колкото до възможността за пълно физическо блокиране на пътя, капитанът бе скептичен. „Трафик зоната за влизане и излизане е с широчина от три морски мили. Дори да потопят кораб в тази зона, той ще бъде обозначен със сигнални средства и останалият трафик ще може да го заобиколи. Истинският проблем е икономически – дали застрахователите ще позволят преминаването”, обясни Папукчиев.

Той допълни, че решенията за поемане на риск се вземат от „триъгълник” от субекти: капитанът, наемателят на кораба, офицерът по сигурността на компанията и застрахователите.

По думите на Папукчиев в момента голямо количество кораби изчакват развитието на ситуацията в райони като Малакския проток и Сингапур, докато се прецени дали ще се заобикаля през Африка или ще се търсят маршрути на север.

