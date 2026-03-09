Най-спешното за Тръмп

Свят

Конгресът да приема закона Save America

09 мар 26 | 9:10
Боряна Колчагова

Американският президент Доналд Тръмп заплаши, че няма да подпише никакви други законопроекти, докато Конгресът на САЩ не приеме закона Save America. Текстът предвижда промени в начина на гласуване, забрана мъже да участват в женски спортни състезания и ограничения за смяна на пола на малолетни без изричното писмено съгласие на родителите им.

В социалната си мрежа "Трут соушъл" Доналд Тръмп написа: "Това трябва да се направи незабавно. То замества всичко останало. Трябва да бъде на първа линия", предаде БНР.

Ако законопроектът бъде приет, той ще изисква да се гласува само с документ, доказващ американско гражданство и документ със снимка.

Преди междинните избори през ноември президентът призова за  значителни промени в начина, по който американците гласуват – промени,  които биха могли да решат съдбата на управлението му. Той настоява за  изменения в начина  на гласуване, за допълнителни разпоредби и за ограничаване на гласуването по пощата с изключение при случаи на болест, инвалидност, служба в армията или пътуване.

Републиканците определят усилията му като необходими, за да не могат  хора, които нямат американско гражданство да участват в изборите. Демократите обаче са на противоположната позиция. Лидерът на малцинството в Сената Чък Шумър каза веднага, че "демократите в Сената няма да помогнат за приемането на закона Save America при никакви обстоятелства".

Не е съвсем ясно обаче доколко заплахата на Тръмп, че няма да подписва никакви законопроекти преди да бъде подписан законът е възможна, защото ако Камарата на представителите и Сенатът внесат законопроект и Конгресът продължи да заседава, всеки законопроект става закон в рамките на 10 дни и  без подписа на президента.

Автор Боряна Колчагова

Baino
преди 5 часа

