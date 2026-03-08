Експерт от Турция посочи какво ще се случи с цените на петрола и златото

- Засега няма големи очаквания режимът да падне, това заяви пред СТАНДАРТ Мурат Йешилташ, директор на външната политика във фондация СЕТА

-Проф. Йешилташ, след атаките на САЩ и Израел срещу Иран и последните развития, какво според вас ще се случи в Иран? Ще се срине ли режимът или се върви към нов тип диктатура?

- Основната динамика, която ще определи дали режимът ще се срине или не, е свързана с това колко дълго и с каква интензивност ще продължи операцията на Съединените щати и Израел. Без сухопътна операция е много трудно режимът да бъде свален само с въздушни удари, защото той няма да се срине сам по себе си. За това са необходими редица условия.

Вътре в страната в момента позицията на населението спрямо режима като цяло остава приблизително същата. Да, знае се, че има антирежимни групи, но никой не излиза по улиците, за да воюва срещу режима. От друга страна, няма и въоръжени групи, които в различни части на страната да са започнали съпротива или война срещу армията, Корпуса на революционните гвардейци или полицията. Има различни информации, свързани с кюрдски групи, но те не се разглеждат като фактор, който би могъл да доведе до падането на режима.

Следователно, ако се вземат предвид настоящите условия, засега няма големи очаквания режимът да падне. Но ако операцията се задълбочи значително и се стигне до ситуация, в която страната стратегически стане нефункционираща, тогава може да възникнат сериозни проблеми, свързани с бъдещето на режима.

- Какво ще се случи от икономическа гледна точка? Цените на петрола се повишиха, а се очаква цената на златото отново да достигне исторически връх. Каква е вашата прогноза?

-Разбира се, войната ще има икономическа цена. Една от целите на Иран е именно това – особено като се насочва към страните от Персийския залив и се опитва да задълбочи нестабилността там. Фактът, че контролира Ормузкия проток, също е важен фактор.

Ако това се превърне в по-мащабна война, страните, които произвеждат петрол и природен газ, ще понесат значителни щети от този процес, а на международните пазари е възможно цените на петрола да се повишат. Засега те са около 84 долара, но ако ескалацията продължи, е възможно да достигнат 120–130 долара.

Що се отнася до цените на златото – геополитическата несигурност и продължаването на войната естествено създават ново търсене на сигурни активи. Това би довело и до повишаване на цената на златото.

- Появиха се новини, че стотици хора са напуснали Иран и са влезли в Турция. Очаква ли се нова миграционна вълна?

-Засега не се наблюдава пълномащабно движение в тази посока. Да, има турски граждани, които са евакуирани от Иран и влизат в Турция през иранско-турската граница. Но не се наблюдава масов приток на ирански граждани към Турция заради войната.

-Ролята на Турция в региона е от ключово значение. Каква политика ще следва Анкара и има ли заплаха за страната?

-Позицията на Турция е много важна. Ако погледнем по-широко, войната между Иран и Израел, особено с участието на САЩ, може в крайна сметка да създаде динамика, при която Иран ще отслабне още повече. Това може значително да отвори пространство за регионалната политика, която Израел иска да води.

Но Израел поема и много голям риск. Държавите в региона вече осъзнават, че Израел е най-голямата дестабилизираща сила в Близкия изток. Вероятно ще се опитат да окажат натиск върху САЩ – особено чрез икономически и политически механизми – за да ограничат или балансират Израел.

Този натиск може да се отрази и на вътрешната политика на САЩ, особено около междинните избори във втория мандат на Тръмп. Ако там се появи отслабване на политическата подкрепа, тогава и Доналд Тръмп може да ограничи по-агресивната политика на Израел в региона.

Турция, разбира се, е изключително критична страна – тя е най-важната военна сила в региона и има силна дипломатическа позиция. Освен това поддържа много добри отношения със страните от региона в икономическата, политическата и отбранителната сфера. Възможно е след тази война да се формира нов Близък изток, в който ролята на Турция ще бъде още по-голяма. Но съперничеството между Турция и Израел в този нов период вероятно ще се прояви по различен начин от досегашното.

