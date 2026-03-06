Новият любимец на Тръмп: ММА боец поема вътрешната сигурност

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че сенаторът от Оклахома Маркуейн Мълин ще бъде новият министър на вътрешната сигурност, като ще замени изпадналата под силен натиск досегашна ръководителка на ведомството Кристи Ноем, предава BBC.

Сенаторът, който е в първия си мандат и в миналото е бил боец по смесени бойни изкуства, е сред твърдите поддръжници на Тръмп и неговите политики още от идването си във Вашингтон. Назначението му обаче трябва да бъде одобрено от Сената.

Известен със своя избухлив темперамент, Мълин ще бъде вторият министър на вътрешната сигурност в рамките на втория мандат на Тръмп.

Сенаторът неведнъж е изразявал подкрепа за действията на Министерството на вътрешната сигурност (DHS) по задържането на нелегални имигранти – ключов елемент от политиката на администрацията на Тръмп и основен фокус на Кристи Ноем преди тя да бъде отстранена.

„Да, аз съм републиканец, да, консервативен съм“, заяви Мълин пред журналисти на стълбите на Капитолия, след като беше обграден от репортери, питащи го за новината около назначението. Той подчерта, че ще работи за прилагането на законите, приети от Конгреса, дори когато част от хората не са съгласни с тях.

„След като направя този преход, фокусът ми ще бъде да пазя сигурността на родината. Това ще бъде основната ми задача и сме изключително развълнувани от тази възможност“, добави той.

Мълин е сред републиканците, които критикуват продължаващото частично спиране на работата на американското правителство, довело до прекъсване на финансирането на Министерството на вътрешната сигурност.

„Това, което в момента прави Демократическата партия с този политически театър – да спре финансирането на DHS за нещо, което дори самите те признават, че не може да бъде направено – е абсурдно“, каза Мълин пред CNN миналия месец. „Те не спират имиграционните служби от това да вършат работата си.“

Ако бъде утвърден на поста, той ще оглави агенция, която през последните месеци е подложена на сериозна критика, особено след като двама американски граждани бяха убити от федерални имиграционни служители в Минесота.

Мълин и преди е подкрепял политиките на Министерството на вътрешната сигурност и твърдата линия на администрацията срещу нелегалната имиграция.

„Възпрепятстването на федерални служители на реда е престъпление. Повечето американци изпълняват инструкциите на имиграционните служби без да се замислят“, написа той в социалните мрежи след смъртта на Алекс Прети, застрелян от имиграционни агенти в Минеаполис.

Той добави, че „тези патриоти вършат изключително трудна работа“ и често са обект на смъртни заплахи.

Един от най-коментираните моменти в кариерата му в Сената дойде скоро след встъпването му в длъжност, когато предизвика синдикален лидер на бой по време на изслушване.

Инцидентът се случи през ноември 2023 г., по време на заседание на сенатската комисия по здравеопазване, образование, труд и пенсии, на което показания даваше Шон О’Брайън – президент на профсъюза International Brotherhood of Teamsters, един от най-големите в страната.

По време на разпита Мълин припомни публикация на О’Брайън в социалните мрежи, в която синдикалният лидер го нарича „алчен изпълнителен директор, който се представя за самосъздал се човек“, и го призовава „да спре с позата на корав тип в сенатските изслушвания“.

„Ако искаш да продължаваш да говориш така, можем като двама пълнолетни мъже да го решим тук“, заяви Мълин, като се изправи и започна да сваля брачната си халка.

Друг член на комисията обаче го смъмри и му нареди да седне.

Двамата вече бяха разменяли остри реплики и в социалните мрежи. По време на напрегнато изслушване в началото на 2023 г. Мълин дори каза на синдикалния лидер да „си затвори устата“.

Месеци по-късно О’Брайън публикува снимка на сенатора и написа: „Знаеш къде да ме намериш. Навсякъде. По всяко време, каубой.“

Мълин отговори: „ММА мач за благотворителност по наш избор. 30 септември в Тълса, Оклахома. Давам ти три дни да приемеш.“

Тези сблъсъци дават ясна представа за огнения характер на сенатора – нещо, което често се вижда и пред камерите.

Маркуейн Мълин положи клетва като сенатор през 2023 г. През последните две десетилетия той и съпругата му развиват семейния си водопроводен бизнес. Двамата имат шест деца.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com