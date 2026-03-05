Радев поздрави ЦИК: Не допусна циничен опит за политическа подмяна

Политическото статукво очевидно е готово на всякакви безпринципни действия срещу „Прогресивна България“, включително създаването на нейни имитации за изборите. Това заяви пресофисът на Румен Радев, след като днес ЦИК отказа да регистрира имитация на коалицията, с която доскорошният президент се явява на изборите.

В отговор на изпратените въпроси за отказа на ЦИК да регистрира коалиция „Просперираща България“, първоначално заявена като „Подкрепи Радев“, за участие в парламентарните избори, от екипа на Радев разпространиха специална позиция.

Поздравяваме Централната избирателна комисия за решението да не допусне до участие в изборите един циничен опит за политическа подмяна, се казва още в позицията на офиса на Румен Радев.

"Стандарт" припомня, че днес Централната избирателна комисия отказа регистрация за изборите на 19 април на коалиция "Просперираща България", първоначално подала документи с името "Подкрепи Радев". Това става ясно от решение на ЦИК, публикувано на интернет страницата й.

В състава на коалицията влизат 2 партии: "КОЙ" - Компетентност, отговорност и истина на Светозар Съев и "Българска земеделска партия" на д-р Пейчо Касъров.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com