Гюров свика Съвета по сигурността, покани партиите

Премиерът Андрей Гюров свика в 11.00 часа Съвета за сигурност за нова оценка на ситуацията в Близкия изток. На заседанието са поканени председателят на парламента, шефовете на парламентарните групи и председателите на парламентарните комисии по отбрана, външна политика и сигурност.

Размяната на ракетни атаки между Иран и Израел продължи и тази нощ. Препоръката за свикването на съвета е на министъра на отбраната, който проведе съвещание с командния състав на армията.

Атанас Запрянов, ръководният военен състав от Щаба на отбраната, командирите на Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Съвместното командване на силите, началниците на служби "Военно разузнаване" и "Военна полиция", представител на Министерството на външните работи са обсъждали новия развой на събитията, по-конкретно изстреляните от режима в Иран балистични ракети срещу територията на съседна Турция. Това Запрянов определи като непредизвикана агресия и опасна ескалация.

