Преди съвета при Гюров за войната! Борисов даде указания на Запрянов
05 мар 26 | 10:50
Мира Иванова

Среща преди Съвета по сигурността при премиера Андрей Гюров имаха днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и военният министър Атанас Запрянов. Запрянов е единственият министър, за когото Борисов каза, че ГЕРБ носи отговорност. Видео от разговора между двамата бе пуснато в мрежата.

„Днес е много важен ден, предстои Съвет за сигурността, който ще разгледа въпросите на войната на САЩ и Израел срещу Ирон и темата за присъствието на американските самолети на наша територия. Темата е изключително важна и ни позиционира като членове на НАТО и която трябва да защитаваме, тъй като според мен това присъствие по никакъв начин не застрашава националната ни сигурност и не ни прави участници в тази операция“, докладва Запрянов пред Борисов. Нуждаем се от силна парламентарна подкрепа и мнозинство за България като достоен член на Алианса, каза още Запрянов.

"Искам да разсея безпокойството и да повторя, че ГЕРБ се съгласихме за твоето участие в правителството, не като политическа, а като експертна фигура, като един натовски генерал, за да могат нашите евроатлантически партньори, колегите от НАТО, президентът Тръмп, Ники Младенов, канцлерът Мерц и всички наши приятели, включително и съседните ни държави - Турция, Гърция, Кипър, да знаят, че в наше лице - на ГЕРБ, имат пълна подкрепа", заяви Борисов.

Ще изпратя Рая Назарян и Росен Желязков на този съвет. Изключително сериозно се отнасяме и се надявам да има резултат, за да не се крие правителството само зад министъра на отбраната. А да си поема цялата отговорност, в който ти, разбира се, имаш водеща роля и не я отричаме. Разтревожени сме от това, което се случва и особено нашите приятели - Мохамед бин Салман, Мохамед бин Зайед, Ал Тани, катарското ръководство и всички в региона, които понасят тези щети, продължи Борисов.

Надявам се този съвет да не се превръща в реклама и партийни битки за гласове. Защото ситуацията е много сериозна относно веригата на доставки и цените на горивата", изтъкна Борисов.

Аз мисля, че точно в такива моменти, както завчера в Стара Загора, домакинът, градоначалника на Стара Загора, когато отиде Румен Радев, застанаха заедно и така се прави на национален празник, подчерта лидерът на ГЕРБ. Така се прави, когато светът е във война, продължи Борисов.

И те моля да напомниш, че още по-голямата заплаха е войната в Украйна. На двете ни граници, образно казано, в двете посоки се води кръвопролитна война, която няма да свърши скоро. Може да се наложи в парламента да се вземат тежки решения. И затова служебното правителство не знам как я мисли тази работа, но ако иска парламентарна подкрепа, трябва да се съсредоточи не само върху това да изчегъртва всички служби в МВР - даже и баретите разбрах, че са са сменили, те имат особено участие в изборите, областни управители, горски работници - ок, не им се бъркам, да правят каквото знаят, отговорността е тяхна. Но понеже по време на война би трябвало нацията да е най-консолидирана, а имаме две войни, това което става в Иран може да повлече куп икономически последствия, така че министрите да си гарантират вериги на доставки, горива, резерви, каза още Бойко Борисов.

Поздрави на премиера Гюров. Докато той е лоялен към евроатлантическите ни партньори, ние първи подписахме плама за мир на Тръмп с Ники Младенов, посочи Борисов. И добави: Тези войни ще сплотят НАТО.

Ще предадеш, че сме готови да говорим по бюджета и механизма SAFE. За да развеселим публиката, не можеш да изкараш младежкия ГЕРБ виновен, че са се снимали с цените на горивата. Левчето дойде от Асен Василев", обърна се Борисов към Запрянов.

"Да дойде Гюров да се срещне с парламентарните партии и ще дадем подкрепа.

Кураж. Имаш подкрепата ни. Имате подкрепата ни по всички външнополитически теми и отбранителни включително. Въпросът е на политическа култура. По време на война трябва да покажем единствено, държавничество, преди партийното строителство. Сега са ключови моменти в света и партньорството, благодарение на теб, Росен Желязков и ГЕРБ, стоим където са всички силни европейски държави и САЩ, както и добрите ни отношения с Израел", допълни Борисов.

"Благодаря, разчитам на подкрепа", отговори Запрянов.

Автор Мира Иванова

