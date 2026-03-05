Тръмп със специално изявление за Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските сили са в много силна позиция в Иран, предадоха световните агенции. По думите му оценката за ситуацията в Иран по скалата от 1 до 10 е 15, добавя БТА.

Тръмп каза, че е постигнат страхотен прогрес след по-малко от седмица война.

"Ние сме в позицията на силата сега и иранските представители изчезват бързо. Всички, които искат да станат ръководители, умират бързо", каза Тръмп по време на среща с шефове на технологични компании, проведена в Белия дом.

"Ние се справяме много добре на военния фронт", допълни Тръмп и подчерта, че някой го е попитал каква оценка ще даде по скалата от 1 до 10 за действия в Иран, след което допълни: "Отговорих му, че ще дам оценка около 15".

Тръмп повтори мотивите си за предприемане на атаката срещу Иран, като заяви, че Техеран е бил на път да се сдобие с ядрено оръжие.

"Когато лудите имат ядрени оръжия, се случват много лоши неща", подчерта той.

Тръмп спомена и за Венецуела, като заяви, че петролът започва да тече оттам, предаде Ройтерс. Той каза, че временната президентка на тази страна върши страхотна работа и работи с американските представители много добре.

"Петролът започна да тече и е много приятно да се види професионализмът и ангажираността между двете страни", каза Тръмп.

