Символ на короната е под заплаха

Любимата порода кучета на покойната Елизабет II може да се окаже под заплаха, тръбят медиите на Острова. Активисти предупреждават, че уелското корги – емблематичният четириног спътник на монархинята – може на практика да бъде изключено от развъждане заради нови наредби, насочени към кучета с крайни физически характеристики.

Работната група по хуманно отношение към животните към британския парламент – All-Party Parliamentary Group for Animal Welfare – предлага въвеждането на специална оценка за вродено здраве. Целта е да се ограничи развъждането на породи, които по рождение имат физически особености, смятани за проблемни.

Според критици на идеята цели 67 от най-популярните кучешки породи във Обединено кралство биха се провалили при подобна проверка. В списъка попадат не само коргитата, но и добре познати породи като дакел, шотландски териер и ши-тцу.

Коргито отдавна е символ, свързан с британската корона. По време на своето управление Елизабет II отглежда повече от 30 кучета от породата Пемброк уелш корги, както и кръстоски между корги и дакел. Четириногите любимци често я придружават както в кралските резиденции, така и по време на официални ангажименти, превръщайки се в една от най-разпознаваемите подробности от живота на монархинята.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com