Варна даде ценен пример. Засяга 200 котки

В рамките на по-малко от месец, близо 200 безстопанствени котки във Варна преминаха през кастрация, обезпаразитяване и маркиране в трите лицензирани ветеринарни клиники, с които Община Варна има сключени договори. Според данните на ветеринарномедицинските заведения, ежедневно се обработват около 10 животни, а записванията са насрочени поне две седмици напред, съобщава "Нова Варна".

Процесът се осъществява с активната подкрепа на доброволци – граждани и неправителствени организации за защита на животните. Безстопанствените котки се залавят хуманно и се отвеждат в съответната ветеринарна клиника спрямо района, от който са уловени.

Евгени Вълков, един от най-активните доброволци в район „Младост“, споделя, че кастрираното животно е много по-спокойно и живее по-дълго. Той подчертава, че некастрираните индивиди, особено мъжките, са склонни към агресия и изпитват силен стрес през размножителния период, което води до потенциални инциденти.

Вълков съветва за подход към животните – спечелване на доверие с храна и приятелско отношение, а за по-агресивните котки използва хуманни капани.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com