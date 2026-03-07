Пълна промяна с градския транспорт в София. Нови линии

Пълна промяна с градския транспорт в София. Доклад до Столичния общински съвет предвижда 24 промени в наземната транспортна мрежа – нови тролейбусни линии, нови автобусни връзки, удължаване и оптимизация на съществуващи маршрути, както и постепенно пренасочване към по-екологичен електрически транспорт. "Столичен електротранспорт" ЕАД вече има проведени процедури и сключени договори за общо 125 нови електрически превозни средства – 75 тролейбуса и 50 електробуса, както и за необходимата зарядна инфраструктура, припомня докладът, внесен от заместник-кмета Виктор Чаушев.

Очакването е инвестицията да бъде финансирана по Програма „Околна среда“, тъй като тя е пряко насочена към разширяване на екологичния електротранспорт и намаляване на вредните емисии в града.

Това е една от най-големите инвестиции в електротранспорта на София през последните години и е част от по-широката програма на Столична община за обновяване на подвижния състав на градския транспорт, в рамките на която вече бяха обявени и пазарни консултации за доставка на до 130 нови трамвая, съобщават от Столична община.

Докладът стъпва на вече приетата програма за обновяване на подвижния състав и развитие на инфраструктурата на наземния транспорт за периода 2024–2030 г.

Основната му цел е да подобри свързаността на градския транспорт, така че софиянци да разчитат на повече директни връзки, по-малко прекачвания, по-добро използване на съществуващата тролейбусна мрежа и по-чист транспорт.

Какво се променя

Сред най-важните предложения е удължаването на тролейбусна линия №3 в посока кв. „Враждебна“ и ж.к. „Младост 4“. Така се създава директна връзка между северните части на града, центъра, бул. „Цариградско шосе“, зоната на Бизнес парк София и „Младост 4“. Според зам.-кметът Виктор Чаушев, който е вносител на доклада, това ще подобри достъпа както на жителите на „Враждебна“, така и на хората от „Младост“ до важни транспортни коридори, бизнес зони и възли за прекачване.

Предвижда се и нова тролейбусна линия №15 между ж.к. „Надежда“ и ж.к. „Младост 2“, която ще даде нова директна връзка между северните и източните райони на София – направление, за което в момента липсва удобна алтернатива без поне две прекачвания. По маршрута ще бъдат обслужвани и зоните около бул. „История славянобългарска“, пл. „Сточна гара“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“ и бул. „Цариградско шосе“.

Столичната община

Съществена промяна е и новата тролейбусна линия №12 от ж.к. „Люлин 1, 2“ до ж.к. „Гоце Делчев“. Така за първи път се предлага пряка свързаност на „Люлин“ и южните квартали, включително „Гоце Делчев“ и зоните около бул. „Тодор Каблешков“. Подобно нововъведение ще намали нуждата от прекачвания и ще съкрати времето за пътуване между два от най-гъсто населените района на София.

Столичната община

Сред най-полезните нововъведения е и промяната на тролейбусна линия №8, която ще свързва ж.к. „Гоце Делчев“ с кв. „Орландовци“. Това създава нова тангенциална връзка между северните и южните части на града през бул. „Васил Левски“, бул. „Черни връх“ и ключови участъци в централната градска част. Аргументът в доклада е, че така „Орландовци“ получава директен достъп до центъра и южните райони без прекачване, а общественият транспорт става по-конкурентен на автомобила.

Столичната община

По-добро обслужване на северните, западните и източните райони

Реорганизацията засяга в значителна степен и връзките между северните и западните квартали. Тролейбусна линия №11 се удължава до Надлез „Надежда“, като предложението стъпва на вече утвърдения временен маршрут по ул. „Опълченска“, към който пътниците се адаптираха и който показа реална необходимост от такава връзка.

В мотивите се посочва, че това дава по-добра директна връзка между района на „Банишора“, северозападните части на града, центъра, Софийския университет и бул. „Цариградско шосе“.

Столичната община

Тролейбусна линия №7 ще бъде пренасочена между ж.к. „Люлин 3“ и ул. „Ген. Гурко“, като запазва връзката на западните райони с бул. „Васил Левски“, пл. „Сточна гара“ и района на Софийския университет. В същото време връзката към южните квартали ще се поема от нови и удължени линии, така че да няма влошаване на обслужването.

Тролейбусна линия №6 ще покрива направлението от ж.к. „Люлин 3“ през ул. „Опълченска“ до ж.к. „Лозенец“. Така се запазва директната връзка между северозападните части на града, НДК, бул. „Черни връх“ и „Лозенец“, като едновременно с това се оптимизира движението в центъра и се избягва претрупване на едни и същи коридори с твърде много линии.

Нови автобусни линии по ринговите направления

Докладът предлага и нова автобусна линия №71 от кв. „Павлово“ до Автостанция „Гео Милев“, която ще преминава по бул. „Тодор Каблешков“, бул. „Филип Кутев“ и бул. „Г. М. Димитров“. Идеята е да се надгради моделът на бързите радиални и рингови линии, да се използват съществуващите бус ленти и да се създаде по-бърз коридор между западните и източните части на града.

Планира се и нова автобусна линия №75 между ж.к. „Гоце Делчев“ и ж.к. „Левски Г“, която ще обхваща южните, източните и североизточните части на София през бул. „Тодор Каблешков“, бул. „Филип Кутев“, бул. „Г. М. Димитров“, „Слатина“ и „Левски“.

Заедно с линии №71 и №73 новата линия ще изгради по-силен рингов коридор с по-висока честота на обслужване в най-натоварените участъци, където е нужно вместо една много дълга линия с висок риск от закъснения.

Столичната община

Повече електрически транспорт и по-добро използване на съществуващата инфраструктура

Предлага се автобусните линии № 74 и №310 да бъдат заменени, съответно, от тролейбусни линии №10 и №14.

Новата тролейбусна линия №10 , която по същество замества автобусна линия №310, ще се движи между ж.к. „Люлин 5“ и ж.к. „Хаджи Димитър“. Линията ще преминава по бул. „Сливница“, пл. „Сточна гара“ и ще свърже западните квартали, централната градска част и североизточните зони. Решението не е свързано с големи инвестиционни разходи, тъй като голяма част от маршрута вече е по изградена тролейбусна мрежа.

Новата тролейбусна линия №14 между ж.к. Гоце Делчев и Централна гара запазва съществуващия автобусен маршрут, като ще използва пълноценно съществуващата тролейбусна мрежа по трасето.

Според направеното предложение няколко автобусни линии ще преминат към обслужване от „Столичен електротранспорт“ ЕАД с електробуси. Сред тях са линия №9, която се преномерира на №209, линия №11, която става №211, линия №77, както и линия №604, която става №206. Линиите са избрани на база това да се използва по-ефективно наличната и планирана зарядна инфраструктура и да се намалят вредните емисии.

Столичната община

По този начин ще се постигне устойчива промяна на модела, така че там, където е възможно, автобусните направления да преминават към електрически превозни средства, а там, където вече има тролейбусна мрежа, тя да се използва много по-пълноценно. Това ще допринесе за намаляване на вредните емисии и подобряване на качеството на въздуха в града, като постепенно увеличава дела на екологичния електрически транспорт в София.

Какъв ще е ефектът

Очакванията са, че с поетапното въвеждане на новия подвижен състав след доставката му транспортната задача ще се увеличи с приблизително 4,6 млн. километра годишно, което е около 7% ръст спрямо действащата икономическа рамка за 2025 г. В резултат на промените по линиите ще бъдат включени допълнителни 61 нови превозни средства, а другите 64 ще бъдат използвани за поетапна замяна на остарял подвижен състав.

На практика това означава по-добра свързаност между кварталите, повече директни връзки без прекачване, по-бърз достъп до метрото и до основните булеварди, по-екологичен транспорт и по-надеждни разписания. Особено важен е и фактът, че голяма част от предложенията създават изцяло нови направления между райони, които към настоящия момент не разполагат с удобна директна връзка.

Новият подвижен състав ще се въвежда поетапно

Съгласно сключените договори новите електробуси ще бъдат доставени в срок от 9 месеца, а тролейбусите – в срок от 12 до 15 месеца от осигуряването на финансирането, в зависимост от договора.

Още през април нови квартали стават част от мрежата на градския транспорт

Част от промените в транспортната мрежа ще започнат да се въвеждат още през април, съгласно вече обявените решения на Столична община.

В началото на април ще бъдат разкрити новите автобусни линии №180 (метростанция „Бизнес парк“ – в.з. „Косанин дол“) и №182 (метростанция „Бизнес парк“ – с. Герман – ж.к. „Лозен парк“). Така вилна зона „Косанин дол“ и ж.к. „Лозен парк“ за първи път ще бъдат включени в редовната автобусна мрежа и ще получат директна връзка с Първи метродиаметър.

С тези промени градската транспортна мрежа се разширява с над 40 километра нови автобусни маршрути, а за първи път ще бъдат обслужени зони като в.з. „Косанин дол“ и ж.к. „Лозен парк“, които получават директна връзка с метрото и ключови части на града.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com