Радостин Василев с изненадващи думи за Дубай

Лидерът на партия МЕЧ коментира политическата обстановка в "Тази събота и неделя".

В началото на разговора Радостин Василев разказа за премеждията си в Дубай, където беше блокиран дни след започването на войната с Иран.

Василев заминал за Дубай с жена си, като поводът бил нейният рожден ден.

"Платих си сам почивката", уточни той.

Трябвало да си дойдат на 27-ми, но след подаденото заявление на сайта на Външно министерство, успяха да отлетят за България чак на 4 март, заедно със стотитици други наши сънародници.

В Дубай Василев и жена му били в апартамента на негов приятел, а не в хотел. Той каза че не е усетил някакво напрежение там и нямало да е наясно какво става, ако не били българските телевизии.

