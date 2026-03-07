Външно: Над 1000 българи са евакуирани от ОАЕ за 3 дни

Националният превозвач "България Еър" ще изпълни чартърен полет от Дубай до София днес, 7 март, с който ще бъдат прибрани блокирани български туристи. Полетът се организира от туроператорите Бохемия и Абакс и ще бъде изпълнен с Airbus A320 с общо 180 места, като всички са запълнени.

Полетът е от Варна в 08:00 часа сутринта и ще извърши маршрут Варна – Дубай – Хургада – София, където се очаква да кацне в 21:15 часа местно време.

Вчера стана ясно, че над 1000 души са евакуирани от Обединените арабски емирства за 3 дни, очакваше се още 300 наши сънародници да се върнат, казаха от Министерството на външните работи.

Над 300 българи в различни точки, свързани с този регион, са евакуирани сухопътно и със самолети.

Има много дублирани имена на хора в списъците, като сега стиковаме данните на хората, които са се прибрали и на останалите на място, каза Ирена Димитрова, директор на дирекция „Ситуационен център“ към Министерството на външните работи.

Летищата в Доха, Бахрейн и Кувейт са затворени. Там има българи и сме в готовност да ги приберем, добавиха от външно министерство.

В Оман 111 души са евакуирани, 7 напускат по индивидуални маршрути. В Кувейт – 40 искат съдействие, 21 наши сънародници са изведени от Риад до Виена, обясниха от външно министерство.

В Катар - 310 души искат съдействие за евакуация, като партньорски държави оказват помощ. Евакуацията може да се случи и по суша, зависи от състоянието на

130 туристи от Йордания се евакуираха, а 20 българи са изведени то Ирак. В Израел – 14 бяха евакуирани. Двама напускат сухопътно

От МВнР казаха, че една българка иска да напусне Иран. Има съдействие чрез посолството от Багдад, и скоро ще бъде изведена.

Направена е уговорка за полет и за прибиране на българските туристи и от Малдивите, каза Анелия Маринова, директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ по време на брифинга. Полетът ще бъде на превозвача „Гъливер“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com