Ирански дронове заваляха над Азербайджан (КАДЪР)

Ирански дронове са паднали на територията на Азербайджан, съобщи Ройтерс, като се позова на официални източници от Баку. Един от инцидентите е станал край международното летище в анклава Нахичеван, разположен на около 10 км от границата с Иран. При удара са ранени двама души. Случаят допълнително изостря напрежението в региона на фона на конфликта в Близкия изток.

Друг ирански безпилотен апарат е паднал в близост до училище в съседно село, съобщават местните власти.

„Случилото се на територията на Азербайджан противоречи на нормите и принципите на международното право и допринася за засилване на напрежението в региона. Ние изискваме Иран да изясни въпроса в най-кратки срокове, да даде обяснение и да предприеме спешни мерки, за да предотврати повторение на подобни инциденти в бъдеще“, се казва в официално изявление на външното министерство на Азербайджан.

От Баку съобщиха, че иранският посланик е бил извикан във външното министерство, където му е връчена официална протестна нота във връзка със случилото се.

