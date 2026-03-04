Испания реши - няма да участва в конфликта

Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес категорично опроверга в сряда твърдението на Белия дом, че Мадрид се е съгласил да съдейства на американската армия в операцията срещу Иран. По-рано говорителката на Белия дом Каролин Лийвит заяви, че Испания е се договорила за сътрудничество с американските военни.

„Категорично отричам каквато и да е промяна-нашата позиция относно използването на базите, относно войната на Близкия изток, относно бомбардировките на Иран, не се е променила изобщо", заяви Албарес пред радио Cadena SER. Министърът не остави съмнение, че Испания запазва отказа си американски военни самолети да използват испански бази за операции срещу Иран, предаде БГНЕС. Противоречието между Вашингтон и Мадрид излиза наяве само часове след изявлението на Белия дом, разкривайки напрежение между двамата съюзници по въпроса за участието в конфликта.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com