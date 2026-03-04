Тайният остров на Лазурния бряг без коли и тълпи

Само кратко пътуване с ферибот дели шумния блясък на Лазурния бряг от място, което изглежда като извадено от друг свят. Островите Йер – малък архипелаг в Средиземно море – предлагат нещо, което по Ривиерата вече е рядкост: тишина, диви плажове и живот без автомобили.

Фериботът от полуостров Жиен пътува едва 15 минути. Но когато стъпиш на уличките на остров Поркерол, усещането е, че си се отдалечил на години от лъскавия континент.

Поркерол е един от трите острова в архипелага Йер (Îles d’Hyères), който се протяга в морето източно от Жиен като многоточие в синята шир на Средиземно море. Докато френската Ривиера примамва туристите с блясък, луксозни курорти и легендарни курорти като Кан и Сен Тропе, тя често е задръстена от коли и шумни тълпи.

Тук картината е друга – гъсти борови гори, пясъчни плажове без бетон и улици, по които няма автомобили.

Още щом слезеш от ферибота, първото, което те посреща, е звукът на цикадите. Те са постоянният саундтрак на южна Франция, но на Поркерол звучат по-силно от всякога – просто защото няма двигатели, които да ги заглушават.

Пристанището е обградено от борове, палми и къщи в топли залезни цветове. Велосипедисти минават покрай теб, после слизат от колелата и продължават пеша по главната улица. Почти всеки държи сладолед в ръка, сякаш това е задължителният островен ритуал.

След часове чакане в задръстванията към Сен Тропе и бутане сред туристите по тесните улички на Ез, подобно място изглежда почти невероятно.

Но островите Йер наистина съществуват – с въздух, ароматизиран от див мащерка, и плажове, които блестят под средиземноморското слънце.

Това може би е едно от последните кътчета на Ривиерата, където блясъкът не е от лукса, а от природата.

Когато раят се напълни – островът въведе лимит за туристи

Славата на остров Поркерол обаче започва да се превръща и в проблем. В разгара на сезона броят на посетителите достига над 12 000 души на ден – твърде много за малкия остров и неговата крехка природа.

Затова през 2021 г. властите въвеждат ограничения, които да защитят мястото от прекомерен туристически натиск.

„Работим едновременно върху ограничаването на броя посетители и по-доброто управление на туристическия поток, за да съхраним острова“, обяснява Виржини Фернандес, ръководител на посетителския център на националния парк Пор-Кро.

Новите правила ограничават посещенията до максимум 6000 души на ден. Освен това местните власти насърчават туристите да откриват по-малко известните кътчета на острова, за да не се струпват всички на едни и същи плажове и маршрути.

Важна част от стратегията е и обучението на хората в туристическия сектор – хотелиери, туроператори и местни бизнеси – как да предават на посетителите правилата за отговорно поведение сред природата.

