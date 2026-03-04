Извънредни думи от Белия дом

Белият дом съобщи, че още в следващите часове САЩ очакват да постигнат "пълно и тотално господство" над иранското въздушно пространство, на фона на петия ден от американско-израелските операции срещу Иран. Информацията беше потвърдена както от говорителката Каролин Лийвит, така и от министъра на отбраната Пийт Хегсет.

"Ще летим непрекъснато – през целия ден и цялата нощ – като откриваме, проследяваме и унищожаваме ракетите и военно-промишлената база на иранската армия", обясни Хегсет.

Той не посочи конкретен срок, но от Белия дом подчертаха, че това може да се случи "в следващите часове". По думите на американската администрация установяването на пълно въздушно превъзходство над Иран би било ключов оперативен пробив.

Това би позволило на американските и израелските сили да действат свободно над иранска територия по всяко време на денонощието.

