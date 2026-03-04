Ето ги войниците, убити при удара в Кувейт

Войната между САЩ, Израел и Иран - шестима американски военнослужещи от резерва на армията загинаха при удар с дрон по команден център в Кувейт. Сред тях са 20-годишният сержант Деклан Коуди и още няколко войници, които до последно са поддържали армията снабдена с храна, техника и оборудване.

Само часове преди трагедията Коуди е писал на семейството си почти през час. От Кувейт той уверявал близките си, че е добре, въпреки напрежението след военната операция на САЩ и Израел срещу Иран и ответните удари в региона.

Когато в неделя съобщенията внезапно спират, баща му Андрю усеща, че нещо не е наред. „Когато не отговори, започваш да усещаш в стомаха си, че нещо се е случило“, разказва той.

Малко по-късно идва и най-страшната новина – удар с дрон по команден център е отнел живота на шестима та от резерва.

Сред загиналите е и сержант първи клас Никол Амор, 39-годишна майка на две деца от Минесота. Тя е била само на дни от завръщането си у дома. Съпругът ѝ Джоуи разказва, че до последно са си писали. Шегували се, след като тя му споделила, че се е спънала и паднала по време на дежурство, съобщава "Fox news".

„Спряхме да си пишем вечерта. На сутринта просто не отговори“, казва той.

Амор обичала спокойните неща – градината си, домашната салца от домати и люти чушки, която приготвяла със сина си, както и разходките с ролери и колело с малката си дъщеря. Само седмица преди атаката била преместена в контейнерна сграда извън базата – част от мерките за разпръскване на войниците при опасност от удар.

Най-младият сред загиналите – Деклан Коуди – учел киберсигурност в университета „Дрейк“ в Айова и дори по време на мисията продължавал онлайн лекциите си. Мечтаел един ден да стане офицер. Малко преди смъртта си бил предложен за повишение от специалист в сержант – звание, което получава посмъртно.

„Той обичаше да бъде войник“, казва баща му. „Но беше и едно от най-добрите и сърцати хора, които може да срещнете.“

Сред жертвите е и капитан Коди Хорк, 35-годишен от Флорида. Още като млад мечтаел за военна служба. Записал се в армейския резерв и в програмата ROTC на Florida Southern College. Семейството му го описва като човек с „заразителен дух“, който обичал историята и хората около себе си.

Негов приятел, Абас Джафер, пише във Facebook: „Изгубих най-добрия човек, когото съм познавал. Най-добрият ми приятел даде живота си в служба на страната.“

Четвъртият идентифициран войник е сержант първи клас Ноа Титйенс, 42-годишен от Небраска – съпруг и баща. Освен военен той бил и инструктор по бойни изкуства, притежаващ черен колан по таекуондо и филипински бойни техники. За учениците си той бил пример за дисциплина, чест и отдаденост.

Губернаторът на Небраска Джим Пилен почете паметта му с думите, че Титйенс е „застанал да защитава американците от врагове по света – жертва, която не бива да бъде забравена“.

Двама от загиналите войници все още не са публично оповестени.

Президентът Доналд Тръмп призна, че трагедията може да не е последната. „За съжаление вероятно ще има още, преди всичко това да приключи. Такава е войната“, заяви той.

