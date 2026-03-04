Иранците се радват на ударите - толкова е тежък животът им

Войната в Близкия изток отново ескалира, а напрежението между Иран, Израел и Съединените щати остава в световния фокус. Как се възприемат ударите в самия Иран – страна с ограничен достъп до информация и силно контролиран обществен живот - разказва Медиан Мосадов – иранец, който живее в България вече 20 години и наблюдава от разстояние какво се случва в родината му.

„Откакто започна войната – два часа след това спряха интернет. Никаква връзка. Много рядко някои хора от медиите могат да изпратят клипове какво се случва.“ Той подчертава, че повечето му близки са там – родители, братя и сестри. Най-неочакваното, по думите му, е отношението на хората към ударите по Иран: „Не е за вярване – хората се радват на ударите. Снимат се през прозорците, радват се. Хората отдавна чакат помощ от Америка и Израел.“ Според него това показва колко тежък е животът:

„Представете си колко е тежък животът, че хората са съгласни дори с война, само и само да се махне този режим.“

Мосадов описва политическия натиск в страната: „47 години натиск върху хората. Там няма свобода. Не може да имаш собствено мнение. Трябва да си съгласен с режима.“

Относно религиозния характер на властта той казва: „Хората вече не са религиозни. Толкова трудно са живели в религиозен режим, че избягват религията. Искат демокрация без религия.“

