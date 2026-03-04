Ирак потъна в мрак!

Цял Ирак е без ток.

В същото време, военновъздушните бази в страната продължават да бъдат атакувани, а американските жители са призовани да напуснат страната.

Ирак беше обхванат от пълен срив на електрозахранването на фона на нарастващо напрежение и нови инциденти със сигурността в страната.

Министерството на електроенергетиката съобщи, че „електроенергийната мрежа е напълно изключена във всички иракски провинции“, без да посочи причината за аварията.

В изявление, цитирано от Иракската новинарска агенция и АФП, се уточнява, че се извършва проверка за установяване на причините, като вече е започнало възстановяване на електроцентралите и преносните линии. Части от страната бяха подложени на многократни атаки след избухването на войната между Израел, САЩ и Иран, информира БГНЕС.

Iraq has been plunged down in darkness as the entire country faces a complete electricity blackout. The reason is being ascertained. pic.twitter.com/ztEkSPoSi6 — Wajahat Kazmi (@KazmiWajahat) March 4, 2026

На този фон посолството на САЩ в Багдад призова американските граждани да напуснат незабавно Ирак.

„Гражданите на САЩ в Ирак са силно насърчени да заминат възможно най-скоро, щом могат да го направят безопасно, и да останат на място, докато условията не позволят сигурно отпътуване“, се казва в съобщение на дипломатическата мисия, публикувано в социалната мрежа Х.

„Ако това може да бъде направено безопасно, американците трябва да напуснат Ирак сега“, се добавя в него.

Междувременно нови експлозии отекнаха в Ербил - столицата на автономния кюрдски регион в Северен Ирак. Силни взривове са били чути основно в района на летището, където са разположени сили на оглавяваната от САЩ коалиция. От началото на войната в Близкия изток над Ербил многократно са били прехващани дронове, а в града се намира и голям комплекс на консулството на САЩ. В района на международното летище в Багдад също беше регистриран инцидент. „Два дрона бяха свалени близо до летището в Багдад, без да има жертви или материални щети“, заяви иракски източник от силите за сигурност. Втори източник в столицата потвърди случая.

На територията на летището се намира военна база с дипломатически обект на САЩ, където преди това бяха базирани сили на оглавяваната от Вашингтон коалиция.

