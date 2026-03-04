Банка в Швеция издаде препоръки в случай на война

Централната банка на Швеция издаде препоръки за гражданите в случай на война и други кризи.

Банкерите препоръчат да се пазят у дома по 1 000 шведски крони (около 110 долара) за всеки възрастен.

Това е публикувано на сайта на Централната банка на Швеция.

В съобщението се казва, че тази сума е приблизителна и е предназначена за жизненоважни покупки за една седмица.

Други препоръки включват карти от различни банки и платежни системи.

„Сегашната международна ситуация и високото ниво на дигитализация в Швеция могат да доведат до уязвимости в платежната система.

Затова е важно населението да има различни методи на плащане, като пари в брой, банкови карти и достъп до платежни услуги чрез мобилни телефони“, се казва в изявление на Централната банка.

