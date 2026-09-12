Крал в джоба! Обрат с парите, вертикална банкнота
Канада направи революция в копюрите
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Канада направи революция в копюрите
Страхът от Кремъл стигна до спестяванията. €24,4 млрд. изчезнаха от банковата система за седем месеца
Истинската причина пак е алчността за пари
Предложението е на Фискалния съвет към парламента
Какво трябва да се пази у дома
Проучване показва рязък контраст на континента и растящи очаквания за дигитално бъдеще
Очаква се след полунощ постепенно всички системи да започнат работа в евро и услугите да се нормализират
Централната банка съветва хората да държат вкъщи пари за една седмица
През този период банките ще настройват системите за еврото
Това се отнася и за Gen Z, поколението, което живее в телефона си
И каква е съдбата на дигиталното евро
Левови банкноти и монети ще могат да се използват и през януари, в периода на двойно обращени
Каква е причината?
Успоредно с това правителството въвежда и данъчни облекчения за потребителите
Ръстът на безкешовите плащания в България дава спокойствие на бизнеса и потребителите
Еди Рама вижда в това възможност за модернизиране на икономиката и премахване на административната тежест
В обхвата на кампанията не влизат вноски от трети лица и внасяне на монети
Курсът за мигриране към еврото се очаква да бъде този по фиксинга на БНБ
Банките ни вече са в еврозоната, каза Джеймс Йоловски
Повечето банки предупреждават, че на 31 декември ще обслужват клиенти само до обяд