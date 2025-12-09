Евродепутат разкри. Приключваме ли с парите в кеш

Дигиталното евро няма да замени физическите пари, кешът ще си остане да се използва на територията на Европейския съюз, заяви евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев, гост на подкаста на Dir.bg "Европейският парламент на фокус".

По думите му хората няма от какво да се притесняват, че ще бъдат следени посредством разплащанията си.

Освен това с дигитално евро ще може да се плаща дори и да няма ток, и съответно, интернет.

"Дигиталното евро просто ще бъде още един инструмент, с който може да се плаща - било то в онлайн разплащания, дигитални магазини и така нататък, било то и офлайн", обясни евродепутатът.

А самото дигитално евро, ако въобще го въведем, ще навлезе най-рано след 5 години, обяснява Емил Радев.

