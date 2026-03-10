Саудитски петролен гигант предупреди за катастрофа на пазарите

Световният петролен пазар е изправен пред сериозни сътресения, ако войната с Иран продължи да нарушава корабоплаването през стратегическия Ормузки проток. Това предупреди саудитският енергиен гигант „Арамко“, най-големият износител на петрол в света. Според компанията евентуално продължително блокиране на морския коридор може да има „катастрофални последици“ за глобалните енергийни пазари и за редица икономически сектори.

Главният изпълнителен директор на „Арамко“ Амин Насър заяви пред инвеститори, че конфликтът вече създава сериозно напрежение върху световната логистика. Според него проблемът не засяга само танкерите и корабоплаването, а има потенциал да предизвика верижни ефекти в редица индустрии.

По думите му нарушаването на трафика в Ормузкия проток вече разклаща не само транспортния и застрахователния сектор, но може да удари авиацията, селското стопанство, автомобилната индустрия и други ключови отрасли на световната икономика. Насър подчерта още, че глобалните петролни запаси са достигнали най-ниските си нива от пет години, което прави пазара изключително уязвим при продължителна криза.

В същото време „Арамко“ отчете спад в печалбите си за 2025 г. Саудитската компания съобщи, че е реализирала печалба от 104 млрд. долара, по-малко спрямо 110 млрд. долара година по-рано. Приходите също са се свили - до 445 млрд. долара през 2025 г. при 480 млрд. долара през 2024 г.

На фона на напрежението цените на петрола вече реагират рязко. Фючърсите на сорта Брент се търгуват около 93 долара за барел - значително над нивата преди войната, макар и под пиковете близо до 120 долара, достигнати в началото на седмицата.

Финансовите пазари следят внимателно развитието на конфликта. Щатският долар се стабилизира спрямо основните валути, след като по-рано отслабна. Коментар на Доналд Тръмп, че войната с Иран може да приключи „много скоро“, донякъде успокои инвеститорите.

В азиатската търговия доларът се задържа около 157,73 йени и 1,1632 долара за евро, оставайки близо до нивата след силното поскъпване в началото на седмицата. Пазарите обаче остават силно чувствителни към всяка новина от Близкия изток, тъй като продължителен конфликт в региона може да разтърси глобалната икономика.

