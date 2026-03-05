Спецов с важна новина за доставките на горива у нас

Особеният управител на „Лукойл-България“ Румен Спецов беше сред хората, които тази нощ посрещнаха свои близки на летище „Васил Левски“-София след евакуацията на български граждани от Близкия изток. Пред журналисти той коментира и ефекта от нарастващите цени на горивата на световните пазари и възможното отражение върху българския пазар.

Според него основният фактор за цените на горивата остава движението на международните борси. Той подчерта, че цените на вътрешния пазар се формират на базата на борсови индекси и зависят от динамиката на световните пазари.

„Цените се определят на базата на борсови индекси, а ние иначе проблем с горивата нямаме. Зависи как ще реагират борсовите пазари. Но България няма проблем с доставките на горива“, заяви Румен Спецов.

