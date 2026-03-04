Бивш министър с извънредна новина за тока и горивата

Битовият ток в България е много стриктно регулиран. Искам да споделя една добра новина, след корекцията на цената за януари, сметката за февруари за бизнеса ще е с около 28% по-ниска. Това се дължи на по-ниската цена на пазара. Това заяви бившият енергиен министър Румен Радев от АИКБ в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

Той поясни, че ние се влияем от балансиращи мощности от ток по електроенергийната мрежа и даде пример с Гърция, както и от дефицити. „Себестойността зависи от натовареността на инсталацията. Чувствителна роля в България ще изиграят стъпващите батерийни мощности. На битовите потребители това няма да се отрази, тъй като те са на регулирана цена“, успокои той.

По думите му влияние на цените на горивата ще окаже, ако в продължителен период на време има дефицити. „Пазарите винаги реагират. Те са чувствителни. Много е важна каква продължителност ще има конфликтът. За съжаление такива сигнали има. Засега имаме запаси. В момента най-първите реакции ще дойдат от ограничаване на производствени мощности“, уточни Румен Радев.

Най-недобро нещо би било да влагаме излишни страхове, предупреди той.

Според бившия енергиен министър много лош сигнал е случката с Кипър.

Предпазливостта е важно нещо. Дай Боже служебното правителство да се справи с прибирането на българите от Близкия изток. В такива случаи винаги страдат невинните, заяви той.

