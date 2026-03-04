България получи втечнен газ на по-ниски от пазарните цени

България е внесла втечнен природен газ на цени, договорени преди началото на кризата в Близкия изток. За това е информирал премиера Андрей Гюров министърът на енергетиката Трайчо Трайков. Сделката е сключена при стойности, значително по-ниски от текущите пазарни нива, което дава известна предвидимост за вътрешния газов пазар в момент, когато международните котировки на енергийните суровини се покачват рязко.

В момента на LNG терминала край Александруполис приключва разтоварването на втория за 2026 година товар втечнен природен газ, предназначен за Булгаргаз. Танкерът доставя около 100 млн. куб. м газ за България.

Горивото е натоварено на терминала Sabine Pass LNG в САЩ, който е собственост на компанията Cheniere Energy, а доставчик по сделката е Shell. Количествата, които в момента се разтоварват, ще покрият потреблението на клиентите на Булгаргаз за текущия месец.

Данните показват, че от юни 2022 година досега държавната компания е реализирала общо 22 директни доставки на втечнен природен газ до терминали в Гърция и Турция. От тях 17 са с произход от Съединените щати, а останалите количества идват от страни като Норвегия и Алжир.

По време на извънредна среща в Министерския съвет, свикана заради кризата в Персийския залив, министър Трайчо Трайков е подчертал, че страната разполага с ограничен, но реален буфер срещу сътресенията на международните пазари.

Докато спот пазарите реагират силно на всяка новина от региона, България в момента получава доставки по вече договорени условия и при ценови параметри от периода преди кризата. Ключов фактор за стабилността остава и дългосрочният договор за доставки на природен газ от Азербайджан.

„Настоящата доставка е резултат от активната работа по диверсификацията. Това е начинът да се гарантира стабилност на снабдяването и защита на потребителите от внезапни ценови шокове“, заяви министър Трайков.

Той добави, че Министерството на енергетиката продължава да следи внимателно динамиката на международните пазари и заедно с държавните енергийни дружества предприема мерки за гарантиране на сигурността и конкурентоспособността на сектора и на българските потребители.

