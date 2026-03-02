Петролът избухна по борсите след ударите срещу Иран

Цените на петрола скочиха с до 13% в понеделник след ескалацията на конфликта около Иран и сериозните нарушения в корабоплаването през Ормузкия проток. След обмен на удари и щети по танкери пазарите реагираха рязко, а Брент премина границата от 82 долара за барел - най-високо ниво от януари 2025 г.

Американският сорт WTI също отбеляза двуцифрен ръст в рамките на деня. Инвеститорите оценяват риска от прекъсване на доставки по един от най-важните енергийни коридори в света.

Ормузкият проток - стратегическата артерия под натиск

Напрежението доведе до сериозни затруднения в трафика през Ормузкия проток - водния път между Иран и Оман, който свързва Персийския залив с Арабско море. През него ежедневно преминават количества петрол, равняващи се на около една пета от световното търсене. Оттам минават доставки от Саудитска Арабия, ОАЕ, Ирак, Иран и Кувейт, както и танкери с дизел, керосин и бензин за ключови пазари като Китай и Индия.

По данни от корабния трафик над 200 плавателни съда, включително танкери за петрол и втечнен газ, са хвърлили котва извън протока. При последните атаки са повредени три танкера, а един моряк е загинал. Затрудненията засилват опасенията от прекъсване на доставките и нов ценови шок.

Рекордни стойности за Брент и WTI

Фючърсите на Брент достигнаха 82,37 долара за барел, преди да отстъпят част от печалбите и да се установят около 78,28 долара за барел, което представлява ръст от 7,4% за деня. Американският лек суров петрол WTI поскъпна до 75,33 долара за барел - увеличение от над 12% и най-високо равнище от юни, след което се коригира до 71,76 долара за барел, или ръст от 7,1%.

От началото на годината до края на миналата седмица Брент вече беше поскъпнал с над 19%, а WTI - с около 17%. Настоящият скок допълнително изостря натиска върху пазарите и върху страните, зависими от внос на енергийни ресурси.

ОПЕК+ и резервите - ограничена възглавница

На фона на кризата страните от ОПЕК+ се договориха за умерено увеличение на добива с 206 000 барела дневно през април. Решението обаче изглежда недостатъчно, за да компенсира евентуални по-сериозни прекъсвания в трафика през Ормузкия проток.

По данни на „Голдман Сакс“ видимите световни запаси възлизат на 7,827 млн. барела, което покрива около 74 дни търсене - ниво близко до историческата медиана. Анализатори на „Сити“ очакват Брент да се движи в диапазона между 80 и 90 долара за барел през тази седмица, ако напрежението продължи.

Удар и върху горивата

Ръстът при суровия петрол се пренесе и върху горивата. Фючърсите на бензина в САЩ поскъпнаха с до 9,1% до 2,496 долара за галон - най-високото равнище от юли 2024 г., след което се търгуваха около 2,381 долара за галон, или ръст от 4,2%. Анализатори предупреждават, че при продължаваща ескалация цените на дребно могат да надхвърлят 3 долара за галон, което би оказало пряк натиск върху потребителите и инфлацията.

