Една ядка разтресе Европа. Турция държи ключа
Италианска компания изкупува 1/4 от световната реколта, върти бизнес за 18 милиарда евро годишно
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Италианска компания изкупува 1/4 от световната реколта, върти бизнес за 18 милиарда евро годишно
Защо сутрешната чаша става все по-скъпа
Сърцето на глобалния капитализъм е в криза
След като най-големият завод в света обяви извънредно решение, пазарите реагираха мигновено
До 13% скок за ден, Ормузкият проток блокиран, танкери поразени
Индия забрани износа, Русия удвои вноса
Цените стоят стабилни, но геополитическият риск расте
Инвеститорите очакват насоки за производствените квоти, докато търговията с американския сорт беше спряна след системен срив
Цените спадат въпреки рисковете за руските доставки и войната в Украйна
Стойностите все още се влияят и от повторното увеличение на производствената квота на ОПЕК+
Увеличеното предлагане на петрол съвпада с нарастващи опасения за забавяне на икономическия растеж
Анализатори предупреждават, че новите търговски бариери могат да забавят глобалния икономически растеж
Тръмп обяви, че ще наложи 100 на сто вторични мита върху партньори на Русия
Cвeтoвният индeĸc зa цeнитe нa xpaнитe нa Opгaнизaциятa нa OOH пo пpexpaнa и зeмeдeлиe (ФAO - FАО) пpeз мaй ce пoнижи c 0,6 нa cтo
Като цяло изминалата седмица на световните фондови борси бе доминирана от добри новини за инвеститорите и повишено търсене за по-рисковите активи. Зна...
Световните пазари претърпяха срив вчера, след като китайската борса бе принудена да затвори преждевременно за втори път тази седмица, съобщи Би Би Си....