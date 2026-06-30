Войната за кафявото злато! Как една слана в Бразилия струва милиарди

Всяка сутрин по света се изпиват над два милиарда чаши кафе. За повечето хора това е ритуал, без който денят не може да започне. За борсовите търговци обаче кафявото злато вече е нещо съвсем различно - суровина, чиято цена може да се промени за час заради една слана в Бразилия, суша във Виетнам или нова прогноза за Ел Ниньо. Зад аромата на сутрешното еспресо днес се води война за милиарди долари.

След години на относително стабилни цени кафето навлезе в период на силни сътресения. Борсовите котировки достигнаха рекордни нива, климатичните промени унищожават реколти, а производителите предупреждават, че светът навлиза в нова епоха, в която кафето вече няма да бъде евтина ежедневна напитка.

Подобно на какаото, кафето вече се превръща в стратегическа суровина, върху която влияят климатът, геополитиката, транспортът и финансовите пазари.

Двама гиганти държат съдбата на световното кафе

Световният пазар зависи основно от две държави.

Бразилия е безспорният лидер, произвежда приблизително една трета от кафето в света. Именно оттам идва голяма част от висококачествената арабика - сортът, който използват повечето премиум марки.

Веднага след нея се нарежда Виетнам - световният шампион при робустата. Този сорт съдържа повече кофеин, има по-силен вкус и се използва широко в разтворимите кафета и еспресо смесите.

Тези две държави определят значителна част от глобалното предлагане. Когато реколтата в някоя от тях пострада, ефектът се усеща почти мигновено по цялата верига - от борсите в Ню Йорк и Лондон до кафенетата в София.

Климатът преначерта картата на кафето

Най-големият враг на производителите вече не е конкуренцията, а времето.

През последните години Бразилия преживя необичайни суши, последвани от тежки слани - комбинация, която сериозно намали добивите. Във Виетнам екстремните горещини и недостигът на вода също засегнаха плантациите.

Към това се добавят проливни дъждове, непредвидими сезони и разпространението на болести като кафената ръжда - гъбично заболяване, което унищожава насажденията в редица страни от Централна Америка и Южна Америка.

Според учени традиционните райони за отглеждане на кафе могат значително да се свият до средата на века, ако глобалното затопляне продължи със сегашните темпове.

Арабика срещу робуста – кой печели битката за вкуса

Световният пазар на кафе се върти около два основни сорта - арабика и робуста. Макар да произлизат от едно и също растение, те се различават съществено както по вкус, така и по цена и приложение.

Арабиката е смятана за "аристократа" на кафето. Тя формира около 60–70% от световното производство и е предпочитана от повечето любители на качественото кафе. Отглежда се на по-голяма надморска височина, изисква по-хладен климат и е значително по-чувствителна към суша, студ и болести. Затова производството ѝ е по-скъпо. Напитката има по-мек и богат аромат, с плодови, цветни или шоколадови нотки, по-ниска горчивина и по-малко съдържание на кофеин.

Робустата е другият голям играч на пазара. Тя е по-устойчива на горещини, вредители и климатични промени, дава по-високи добиви и затова е по-достъпна като цена. Съдържа почти двойно повече кофеин от арабиката, вкусът ѝ е по-силен, землист и горчив, а плътната ѝ каймакова пяна я прави предпочитана за еспресо смеси. Именно робуста се използва масово при разтворимото кафе и в по-достъпните брандове, докато премиум кафенетата почти винаги залагат на 100% арабика или на внимателно подбрани смеси от двата сорта.

Една слана в Бразилия струва милиарди

На световния пазар има малко суровини, чиято цена зависи толкова силно от времето. Една седмица суша в Бразилия или една слана там, няколко дни проливни дъждове във Виетнам или опасност от климатичния феномен Ел Ниньо са напълно достатъчни, за да променят цената на кафето по целия свят.

През последните две години международните пазари преживяха едни от най-силните ценови сътресения от десетилетия.

Цената на арабиката достигна исторически върхове. Робустата също поскъпна рязко заради слабите реколти и силното търсене. Производителите на кафе започнаха да се конкурират за ограничени количества суровина, което повиши разходите по цялата верига.

За потребителите това означава постепенно поскъпване както на кафето в магазините, така и на напитките в кафенетата. Големите международни вериги вече няколко пъти коригираха цените си, а експерти очакват натискът да продължи.

Колко струва кафето днес

След рекордния ценови шок през 2024 и 2025 г. пазарът постепенно се успокои, но цените остават далеч над историческите си средни нива. В края на юни 2026 г. фючърсите на арабиката на борсата в Ню Йорк се търгуват около 2,70–2,75 долара за фунт (близо 6000 долара за тон), докато робустата на борсата в Лондон се движи около 3800 долара за тон. Само година по-рано арабиката достигна исторически рекорд от над 4,40 долара за фунт, а робустата се изкачи до почти 5000 долара за тон - нива, невиждани досега. Въпреки че цените вече са се понижили спрямо тези върхове, те остават чувствителни към всяка прогноза за суша в Бразилия или горещини във Виетнам. Един по-слаб сезон в която и да е от двете държави може отново да изстреля котировките нагоре само за дни.

Европа плаща най-високата цена

Европейският съюз е сред най-големите потребители на кафе в света, но почти изцяло зависи от внос.

Допълнително напрежение създават новите европейски правила срещу обезлесяването. Те изискват производителите да доказват, че кафето не е добито от земи, разчистени след определена дата.

Макар целта да е опазване на природата, много фермери трудно покриват новите изисквания. Това ограничава предлагането на европейския пазар и увеличава административните разходи, които в крайна сметка се отразяват върху крайната цена.

Китай променя играта

Дълго време кафето беше символ на Запада. Днес обаче най-бързо растящият пазар е Азия.

В Китай милиони млади потребители започват да заменят традиционния чай с кафе. Международни и местни вериги откриват хиляди нови обекти всяка година, а вътрешното потребление расте с темпове, които далеч изпреварват европейските.

Това означава още по-силен натиск върху световното търсене и допълнителна конкуренция за ограничените количества суровина.

Новите играчи

Докато Бразилия и Виетнам остават безспорните лидери, други държави също се стремят да увеличат присъствието си на пазара.

Колумбия продължава да бъде еталон за висококачествена арабика, а Етиопия - смятана за родината на кафето, запазва ключова роля в сегмента на специалните кафета. Все по-големи инвестиции се насочват и към производители като Уганда, Перу и Индонезия.

Тези страни обаче трудно могат бързо да компенсират евентуален спад в производството на двамата световни гиганти.

Какво означава това за България

Както е добре известно, България няма собствено производство на кафе. Тя е изцяло зависима от международните пазари. Затова всяко поскъпване на суровината неизбежно достига до българските потребители.

Освен цената на зеленото кафе влияние оказват транспортните разходи, валутните курсове, енергията и цените на опаковките. Това означава, че дори при временен спад на борсовите котировки крайната цена рядко се връща на старите си нива.

Кафявото злато става лукс

Всички признаци сочат, че светът навлиза в период на по-скъпо кафе. Климатичните промени правят реколтите по-непредвидими, глобалното търсене расте, а новите екологични изисквания ограничават предлагането.

Следващите години битката няма да бъде просто за по-добро кафе. Тя ще бъде за достатъчно кафе.

И ако през XX век кафето беше символ на достъпното удоволствие, през XXI век то все повече се превръща в стратегическа суровина - подобно на какаото, маслиновото масло и редките метали.

Войната за сутрешната чаша

Тя вече е част от голямата битка за ресурсите на света. Следващият път, когато машината изсипе ароматното еспресо в чашата ви, си спомнете, че вкусът му започва на хиляди километри от вас – в плантациите на Бразилия, по високите склонове на Колумбия или сред кафените дървета на Виетнам. Там сушата, проливният дъжд или една неочаквана слана вече не променят само съдбата на фермерите. Те определят цената на всяка сутрин.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com