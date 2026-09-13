Всичко за Сутрешно Кафе

Следете всички новини, анализи и коментари за Сутрешно Кафе. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Вицове за сутрешното кафе

Вицове за сутрешното кафе

Катаджия спира кола за проверка: Знаете ли за какво ви спирам? Знам... ама нямам! Девойко, вие омъжена ли сте? Не, прехранвам се от случайни запознан...

23 март | 7:35
0 коментара
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Вицове за сутрешното кафе

Вицове за сутрешното кафе

- Поручик Ржевски, каня ви днес на дуел!- А, днес не мога, поканен съм на бал. Събрали се хусарите карти да играят, учудени забелязват, че Ржевски го...

09 март | 7:20
0 коментара
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Вицове за сутрешно кафе

Вицове за сутрешно кафе

В лудницата: Как е онзи пациент, който се мислеше за Иван Асен III? Оправя се, вече се мисли за Иван Асен II Дядо влиза при доктор.- Докторе, имам пр...

03 февруари | 7:20
0 коментара
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Вицове за разсънване

Вицове за разсънване

Как се казва на индиански "ловец с две леви ръце"? Вегетарианец. - Гошко, харесва ли ти тромпета, който ти подарих за Коледа?- Това е най-хубавият по...

08 януари | 7:20
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Вицове за сутрешното кафе

Вицове за сутрешното кафе

Жените някога търсеха сред всички мъже поне един красавец. Сега търсят сред всички красавци поне един мъж. - Сине, къде пише колко килограма съм?- Ба...

09 декември | 7:10
0 коментара
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Вицове за сутрешното кафе

Вицове за сутрешното кафе

Каква е разликата между батерията и жената?Батерията има поне една положителна страна Тате, защо настройваш часовника до огледалото винаги с половин...

01 декември | 7:20
0 коментара
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Вицове за сутрешното кафе

Вицове за сутрешното кафе

Две гарги летели. Едната била розова, а другата завила на ляво! Никак не ми върви! Снощи поканих на ресторант едно много красиво момиче, а в салатата...

28 ноември | 8:20
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Вицове за сутрешното кафе

Вицове за сутрешното кафе

Има ли лек против влюбване от пръв поглед? Втори поглед В автосервиз докарват силно катастрофирала кола. Шофьорът пита монтьора:- Прощавайте, може л...

25 ноември | 7:20
0 коментара
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Вицове за сутрешното кафе

Вицове за сутрешното кафе

Катаджия спира кола за проверка: Знаете ли за какво ви спирам? - Знам... ама нямам! Девойко, вие омъжена ли сте? Не, прехранвам се от случайни запозн...

24 ноември | 7:15
0 коментара
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Вицове за сутрешното кафе

Вицове за сутрешното кафе

При психиатъра: И откога се чувствате овца?- Още от малко агънце Психиатърът пита пациента: - И така, кога почувствахте удоволствие от това, че плаща...

20 ноември | 7:20
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Алма Матер избира нов ректор

Алма Матер избира нов ректор

Софийският университет "Св. Климент Охридски" избира нов ректор днес. За поста на настоящия ректор проф. Иван Илчев се борят професорите Тони Спасов (...

17 ноември | 11:24
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Вицове за сутрешното кафе

Вицове за сутрешното кафе

Докторе, мъжът ми говори насън, какво да правя? - Разрешете му да говори денем Запитали лекар какво означава думата "здраве".- Здраве е, когато всек...

17 ноември | 7:20
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Вицове за сутрешното кафе

Вицове за сутрешното кафе

Жената трябва винаги да се слуша - веднъж ще излезе права, ама не знаеш кога Началник на полицейско управление събрал подчинените си и им казал:- Ще...

16 ноември | 7:10
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Вицове за сутрешното кафе

Вицове за сутрешното кафе

Той: Мястото на жената е в кухнята!Тя: В спалнята ще се справиш ли сам? Една блондинка пита друга:- Колко даде за това кожено палто?- Ами два пъти....

11 ноември | 7:15
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