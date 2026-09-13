Войната за кафявото злато! Как една слана в Бразилия струва милиарди
Защо сутрешната чаша става все по-скъпа
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Защо сутрешната чаша става все по-скъпа
Учени предупреждават кога първата чаша всъщност вреди
- Тате, може ли да отида на дискотека?- Отивай! Ако видиш там майка ти, кажи й да се прибира! Жена обяснява на мъжа си:- И довечера, когато дойде мом...
Катаджия спира кола за проверка: Знаете ли за какво ви спирам? Знам... ама нямам! Девойко, вие омъжена ли сте? Не, прехранвам се от случайни запознан...
- Поручик Ржевски, каня ви днес на дуел!- А, днес не мога, поканен съм на бал. Събрали се хусарите карти да играят, учудени забелязват, че Ржевски го...
В лудницата: Как е онзи пациент, който се мислеше за Иван Асен III? Оправя се, вече се мисли за Иван Асен II Дядо влиза при доктор.- Докторе, имам пр...
Как се казва на индиански "ловец с две леви ръце"? Вегетарианец. - Гошко, харесва ли ти тромпета, който ти подарих за Коледа?- Това е най-хубавият по...
Жените някога търсеха сред всички мъже поне един красавец. Сега търсят сред всички красавци поне един мъж. - Сине, къде пише колко килограма съм?- Ба...
Каква е разликата между батерията и жената?Батерията има поне една положителна страна Тате, защо настройваш часовника до огледалото винаги с половин...
Две гарги летели. Едната била розова, а другата завила на ляво! Никак не ми върви! Снощи поканих на ресторант едно много красиво момиче, а в салатата...
Има ли лек против влюбване от пръв поглед? Втори поглед В автосервиз докарват силно катастрофирала кола. Шофьорът пита монтьора:- Прощавайте, може л...
Катаджия спира кола за проверка: Знаете ли за какво ви спирам? - Знам... ама нямам! Девойко, вие омъжена ли сте? Не, прехранвам се от случайни запозн...
При психиатъра: И откога се чувствате овца?- Още от малко агънце Психиатърът пита пациента: - И така, кога почувствахте удоволствие от това, че плаща...
Софийският университет "Св. Климент Охридски" избира нов ректор днес. За поста на настоящия ректор проф. Иван Илчев се борят професорите Тони Спасов (...
Докторе, мъжът ми говори насън, какво да правя? - Разрешете му да говори денем Запитали лекар какво означава думата "здраве".- Здраве е, когато всек...
Жената трябва винаги да се слуша - веднъж ще излезе права, ама не знаеш кога Началник на полицейско управление събрал подчинените си и им казал:- Ще...
Той: Мястото на жената е в кухнята!Тя: В спалнята ще се справиш ли сам? Една блондинка пита друга:- Колко даде за това кожено палто?- Ами два пъти....