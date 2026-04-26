Кога е най-подходящото време да пием кафе сутрин, за да останем бодри?

Сутрешният ритуал с кафе изглежда нещо непоклатимо за милиони хора, но нови наблюдения показват, че точно той може да саботира енергията ни още преди обед. Оказва се, че организмът има собствен механизъм за събуждане, който често подценяваме. Според данни, цитирани от Iowa Park Leader, прибързаната първа глътка кафе може да наруши този естествен процес.

Тялото вече е „включило“ системата

Още в първите минути след събуждане организмът активира хормона кортизол - ключов фактор за бодростта. В рамките на 30 до 60 минути неговите нива рязко се покачват в процес, известен като „реакция на пробуждане на кортизола“. Именно този естествен прилив ни кара да се чувстваме концентрирани и готови за деня.

Един от изследователите дори обобщава процеса с чувство за хумор: „Тялото ви вече си е приготвило еспресо - то се нарича кортизол.“ Зад тази шега стои сериозна логика - добавянето на кофеин в този момент означава наслагване на два стимуланта.

Кофеин срещу биологията

Когато кафето се консумира твърде рано, то влиза в конкуренция с вече активната хормонална система. Кофеинът блокира аденозина - веществото, което предизвиква сънливост, но в този ранен момент ефектът му може да се окаже излишен и дори вреден.

Според експерти това припокриване може да доведе до рязък спад в енергията по-късно през деня, усещане за нервност и нужда от още кафе. С времето тази практика може да „изкриви“ естествения ритъм на организма и да намали устойчивата енергия.

Ефектът „развълнуван и уморен“

Още един проблем се появява при ранния прием на кофеин - ускоряване на вътрешния ритъм на тялото. Това може да доведе до състояние, което специалистите описват като „развълнуван и уморен“ - умът е активен, но тялото започва да се изтощава.

Именно затова много хора усещат спад в концентрацията още преди обяд, въпреки че денят току-що е започнал.

Кога е правилният момент за кафе

Физиолозите препоръчват прост подход - да се изчака поне 60 минути след събуждане, а в идеалния случай около 90 минути. Това позволява на кортизола да достигне естествения си пик, след което кофеинът действа като подкрепа, а не като смущаващ фактор.

Това правило важи независимо от часа на ставане. Дори при ранно събуждане, например в 4:45 сутринта, ключовият ориентир остава времето, изминало от събуждането, а не часовникът.

Светлината също има значение

Интересен детайл е ролята на светлината. Излагането на ярка светлина веднага след събуждане усилва естествената реакция на кортизола и подпомага събуждането на организма. Това означава, че комбинацията от естествена светлина и малко търпение може да бъде по-ефективна от всяко ранно кафе.

